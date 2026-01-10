貝克漢遭長子怒寄法律信！親子徹底決裂「只能透過律師聯絡」

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多莉亞（Victoria Beckham）家庭風暴再升級！26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）早在去年夏天就已透過律師正式寄出「停止聯絡通知函」，要求日後父母若要聯繫必須全數經由律師進行，並不得在社群平台標註他。如今，布魯克林更在IG封鎖父母與手足，家庭關係形同徹底決裂。

貝克漢（左）與妻子維多莉亞（右）傳出與媳婦妮可拉佩茲關係破裂，進而導致遭長子布魯克林封鎖。（法新社）

英國《太陽報》近日披露，布魯克林上月在IG封鎖父母的導火線，是母親維多利亞為他分享的烤雞影片按讚，違反先前律師函的要求。事後，布魯克林不僅封鎖父母，也將弟弟、妹妹一併封鎖，20歲弟弟克魯茲（Cruz Beckham）還發文直言，「爸媽早上醒來就發現被封鎖了，我也是。」消息曝光後，外界才意識到這並非一時情緒，而是早有法律層面的切割。

知情人士指出，布魯克林與31歲妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）私下曾多次希望以低調方式修復關係，卻始終未獲尊重，如今妮可拉佩茲也將公婆封鎖。不過，布魯克林仍與祖父母保持聯繫，並未完全斬斷所有親情，但也相對讓貝克漢夫妻對於兒子表態「只能透過律師聯絡我」而感到心碎；對此，親近貝克漢的友人透露，夫妻倆仍希望兒子知道「家門永遠為他敞開」。

貝克漢與妻子維多莉亞傳出與媳婦妮可拉佩茲（右）關係破裂，進而導致遭長子布魯克林（左）封鎖。（法新社）

回顧這場延燒近4年的家庭裂痕，貝克漢夫妻認為與媳婦相處不睦是導火線，雙方關係在2022年婚禮前夕急轉直下。妮可拉佩茲曾公開表示，婆婆原本答應為她設計婚紗卻臨時喊卡，最終改穿訂製禮服；婚禮當天，歌手好友馬克安東尼（Marc Anthony）讚揚「貝嫂是全場最美」的發言，也讓身為新娘的妮可拉佩茲感到受辱。儘管雙方曾短暫修補關係，但至今已超過13個月未再交談，布魯克林與妮可拉佩茲也缺席貝克漢50歲生日與封爵相關活動，裂痕仍未見好轉。

