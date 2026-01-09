自由電子報
娛樂 最新消息

蕭煌奇爆喜結婚！正妹老婆身分被起底 「寵物訓練師」工作照曝光

蕭煌奇（右）昨拋出人生喜訊，證實與圈外女友登記結婚。（資料照，相信音樂提供）蕭煌奇（右）昨拋出人生喜訊，證實與圈外女友登記結婚。（資料照，相信音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌王蕭煌奇昨（8日）親口拋出人生喜訊，「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了！」證實與交往1年多的圈外女友完成結婚登記，正式告別黃金單身漢身分，不過對老婆大人的背景始終低調保密。隨著婚訊曝光，正妹老婆的身分也被網友起底，傳出是一名寵物訓練師，相關工作照曝光更引發熱烈討論。

蕭煌奇爆喜訊證實結婚，他透過唱片公司表示，2人是經由朋友介紹認識，交往期間相處融洽，老婆也相當欣賞他的音樂，經過1年多的相處後，決定攜手走進人生下半場。至於外界關心是否「雙喜臨門」準備升格當爸？唱片公司僅低調回應「有好消息再告訴大家！」合作多年的經紀人莉莉也現身擔任證婚人，見證這場幸福時刻。

蕭煌奇老婆被起底是名寵物訓練師，曾前進校園宣導相關知識，工作照展現出專業形象。（翻攝自臉書）蕭煌奇老婆被起底是名寵物訓練師，曾前進校園宣導相關知識，工作照展現出專業形象。（翻攝自臉書）

隨著婚訊傳開，蕭煌奇正妹老婆的身分背景也逐漸被挖出，據傳她是一名寵物訓練師，從社群平台可見她經常分享與小狗、小貓互動的工作畫面，充滿愛心與專業形象。不僅如此，她也曾走進中、小學校園進行宣導，介紹寵物訓練與動物相關知識，讓學生們更了解動物行為與飼養觀念。

蕭煌奇老婆私底下相當愛護小動物。（翻攝自臉書）蕭煌奇老婆私底下相當愛護小動物。（翻攝自臉書）

