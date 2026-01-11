自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金唱片演出太辣！GD對Jennie按讚被抓包疑秒刪

網友抓包GD偷按Jennie金唱片演出讚。（翻攝自IG）網友抓包GD偷按Jennie金唱片演出讚。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流圈再度被一個「讚」掀起漣漪！隨著昨晚「金唱片」典禮落幕，「GD」G-DRAGON 與Jennie的名字又被悄悄放在同一行熱搜關鍵字上。

有眼尖粉絲發現，GD的個人IG「xxxibgdrgn」悄悄對Jennie在金唱片舞台上的演出按下讚，但該讚在極短時間內消失。截圖還來不及擴散，「取消讚」就已完成，被粉絲捕捉到蛛絲馬跡，瞬間點燃討論。

這個「秒收回的讚」之所以殺傷力十足，關鍵在於兩人過去緋聞背景；2021年2月，GD與Jennie曾被爆出戀情，當時震撼K-POP圈；不過2022年5月又傳出已低調分手，雙方始終未正面回應。

GD（右）過去傳出和Jennie有段情。（翻攝自X）GD（右）過去傳出和Jennie有段情。（翻攝自X）

因此，這次IG小動作立刻被網友放大解讀。粉絲社群裡出現幾派聲音交鋒，有人認為只是「前後輩正常關注舞台表現」，尤其同屬YG體系，按讚再取消可能只是手滑。也有人忍不住腦補：「如果真的沒任何情緒，為什麼要急著收回？」更有理性派指出，GD一向對社群動態極度謹慎，這種「看得見卻留不住」的互動，反而更容易被過度解讀。

有趣的是，「秒速取消讚」本身也成為話題焦點，有網友笑稱「比舞台直拍還精彩」、「這是0.5秒的世紀按讚」，甚至有人整理出GD歷年被粉絲發現又消失的社群互動，調侃他是「社群界的快閃藝術家」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中