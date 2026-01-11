金唱片演出太辣！GD對Jennie按讚被抓包疑秒刪

網友抓包GD偷按Jennie金唱片演出讚。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流圈再度被一個「讚」掀起漣漪！隨著昨晚「金唱片」典禮落幕，「GD」G-DRAGON 與Jennie的名字又被悄悄放在同一行熱搜關鍵字上。

有眼尖粉絲發現，GD的個人IG「xxxibgdrgn」悄悄對Jennie在金唱片舞台上的演出按下讚，但該讚在極短時間內消失。截圖還來不及擴散，「取消讚」就已完成，被粉絲捕捉到蛛絲馬跡，瞬間點燃討論。

這個「秒收回的讚」之所以殺傷力十足，關鍵在於兩人過去緋聞背景；2021年2月，GD與Jennie曾被爆出戀情，當時震撼K-POP圈；不過2022年5月又傳出已低調分手，雙方始終未正面回應。

GD（右）過去傳出和Jennie有段情。（翻攝自X）

因此，這次IG小動作立刻被網友放大解讀。粉絲社群裡出現幾派聲音交鋒，有人認為只是「前後輩正常關注舞台表現」，尤其同屬YG體系，按讚再取消可能只是手滑。也有人忍不住腦補：「如果真的沒任何情緒，為什麼要急著收回？」更有理性派指出，GD一向對社群動態極度謹慎，這種「看得見卻留不住」的互動，反而更容易被過度解讀。

有趣的是，「秒速取消讚」本身也成為話題焦點，有網友笑稱「比舞台直拍還精彩」、「這是0.5秒的世紀按讚」，甚至有人整理出GD歷年被粉絲發現又消失的社群互動，調侃他是「社群界的快閃藝術家」。

