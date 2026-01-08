自由電子報
娛樂 電影

王彩樺自爆已停經 把小三當空氣拒跟李千娜互動

電影《恨女的逆襲》首映會；監製何平（左起）、黃惟、李千娜、林怡婷、導演李宜珊、王彩樺、曾皓澤、田翔元。（記者陳奕全攝）電影《恨女的逆襲》首映會；監製何平（左起）、黃惟、李千娜、林怡婷、導演李宜珊、王彩樺、曾皓澤、田翔元。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕榮獲金馬獎最佳動作設計的台片《恨女的逆襲》今（8）日舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤一同出席，片中王彩樺和李千娜分別飾演游安順「正宮」和「小三」，被問到現實中另一半是否會跟游安順一樣幫忙買衛生棉，王彩樺當場笑說「我停經了，他（老公）不用幫我買！」

《恨女的逆襲》中王彩樺（左）和李千娜（右）分別飾演游安順「正宮」和「小三」。（記者陳奕全攝）《恨女的逆襲》中王彩樺（左）和李千娜（右）分別飾演游安順「正宮」和「小三」。（記者陳奕全攝）

王彩樺透露拍攝前李千娜有先她溝通，結果她直說「我不會理妳，我會沒有把妳當成一回事！」更語出驚人開玩笑說「我的先生現在是妳在用！」她說不可能跟李千娜講話，連看都沒看她。但李千娜也補充，兩人一拍完就有開始互動，且私下感情非常好，王彩樺也說「她都叫我媽咪，交換禮物都會邀請我去，感情非常好！」

李千娜在片中飾演的角色神秘與魅力都爆表。（記者陳奕全攝）李千娜在片中飾演的角色神秘與魅力都爆表。（記者陳奕全攝）

李千娜在片中有著大片刺青，不時拿著平板計算，行動又開著顯眼的紅色跑車，神秘與魅力都爆表，而在王彩樺的角色眼中，卻是破壞她跟游安順家庭的小三。對此李千娜雲淡風輕稱：「順哥是成功女人背後那位全心守護和幫助她的男人」，口吻相當霸氣。

王彩樺笑稱，片場放飯時她還會拉著演女兒的林怡婷開玩笑大喊「小三來了！」（記者陳奕全攝）王彩樺笑稱，片場放飯時她還會拉著演女兒的林怡婷開玩笑大喊「小三來了！」（記者陳奕全攝）

王彩樺笑稱，片場放飯時她還會拉著演女兒的林怡婷開玩笑大喊「小三來了！」，並故意包夾坐在游安順的兩旁，讓游安順不禁感到壓力很大。由於片中游安順會幫李千娜買衛生棉，王彩樺當場笑說「其實順哥拍完可以代言衛生棉，『衛生棉，讓你一夜好眠』」。

記者會最後王彩樺帶領大家一起祝福蕭煌奇新婚快樂。（記者陳奕全攝）記者會最後王彩樺帶領大家一起祝福蕭煌奇新婚快樂。（記者陳奕全攝）

由於金曲歌王蕭煌奇稍早爆出婚訊，記者會最後王彩樺乾脆帶領大家一起祝福他新婚快樂，眾人不忘提到《恨女的逆襲》將於1月16日在台上映，形成一個荒謬又搞笑的場面。

