自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

知名女星爆未婚生子「淪阿公店小姐」晚年撿回收近況曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕呂文婉近日在《命運好好玩》中分享一段至今仍讓她感到唏噓的往事，主角是一名曾短暫站上螢光幕、卻在人生後半段急轉直下的女藝人。呂文婉透露這名女星年輕時外型亮眼，原本從事八大行業，後來因緣際會被發掘進入演藝圈，剛出道時運勢頗旺，曝光機會多、工作邀約不斷，也確實賺進一筆可觀收入，生活條件明顯改善，身邊不少人都看好她的發展。

呂文婉談到老友近況不勝唏噓。（翻攝自YT）呂文婉談到老友近況不勝唏噓。（翻攝自YT）

然而，人生轉折來得又急又快。女星未婚懷孕、生子，孩子的父親卻未負起責任，讓她必須獨自承擔育兒與經濟壓力，在事業與現實之間進退兩難，加上演藝圈競爭激烈、曝光稍縱即逝，這段人生插曲也讓她的工作機會逐漸減少，演藝事業隨之走下坡。

為了養家，她只能回到熟悉的原本行業，長期應酬、陪酒唱歌，甚至「喝到肝都壞掉」。呂文婉感嘆，年輕時還能憑外型在酒店上班，隨著年紀增長，工作選擇愈來愈少，只能轉往紅包場，最後甚至為了生活所迫，淪落到去阿公店工作。

呂文婉語帶不捨表示，這些選擇並非出於本意，「只是為了撐起一個家」。更令人唏噓的是，當她後來再度與對方聯繫時，女星的孩子雖已成年、也當過兵，卻無法在經濟上提供實質協助，母子倆生活依舊拮据。

這名曾在螢光幕前發光發熱的女星，晚年生活是靠撿寶特瓶、撿回收維生。從鎂光燈下到街頭角落的巨大落差，讓呂文婉感嘆人生無常。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中