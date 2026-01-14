知名女星爆未婚生子「淪阿公店小姐」晚年撿回收近況曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕呂文婉近日在《命運好好玩》中分享一段至今仍讓她感到唏噓的往事，主角是一名曾短暫站上螢光幕、卻在人生後半段急轉直下的女藝人。呂文婉透露這名女星年輕時外型亮眼，原本從事八大行業，後來因緣際會被發掘進入演藝圈，剛出道時運勢頗旺，曝光機會多、工作邀約不斷，也確實賺進一筆可觀收入，生活條件明顯改善，身邊不少人都看好她的發展。

呂文婉談到老友近況不勝唏噓。（翻攝自YT）

然而，人生轉折來得又急又快。女星未婚懷孕、生子，孩子的父親卻未負起責任，讓她必須獨自承擔育兒與經濟壓力，在事業與現實之間進退兩難，加上演藝圈競爭激烈、曝光稍縱即逝，這段人生插曲也讓她的工作機會逐漸減少，演藝事業隨之走下坡。

為了養家，她只能回到熟悉的原本行業，長期應酬、陪酒唱歌，甚至「喝到肝都壞掉」。呂文婉感嘆，年輕時還能憑外型在酒店上班，隨著年紀增長，工作選擇愈來愈少，只能轉往紅包場，最後甚至為了生活所迫，淪落到去阿公店工作。

呂文婉語帶不捨表示，這些選擇並非出於本意，「只是為了撐起一個家」。更令人唏噓的是，當她後來再度與對方聯繫時，女星的孩子雖已成年、也當過兵，卻無法在經濟上提供實質協助，母子倆生活依舊拮据。

這名曾在螢光幕前發光發熱的女星，晚年生活是靠撿寶特瓶、撿回收維生。從鎂光燈下到街頭角落的巨大落差，讓呂文婉感嘆人生無常。

