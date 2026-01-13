自由電子報
娛樂 最新消息

槓上雷虎科技！Cheap委任「警界御用律師」宋重和 超狂資歷曝光

宋重和在聲明中指出，相關影片內容均係整理自公開資訊、法院判決與新聞報導，包括國票金控併購案、雷虎科技財務報表與重訊資料，均屬可受公評的公共事務，並非憑空捏造。（記者劉詠韻翻攝）宋重和在聲明中指出，相關影片內容均係整理自公開資訊、法院判決與新聞報導，包括國票金控併購案、雷虎科技財務報表與重訊資料，均屬可受公評的公共事務，並非憑空捏造。（記者劉詠韻翻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕知名YouTuber Cheap製作影片探討樂天集團與國票金控的經營爭議，遭雷虎科技發布重訊指控其影射「利益輸送」並揚言提告；Cheap則委任擁有「犯罪學博士」頭銜的資深律師宋重和發表法律聲明。實際上，宋重和不僅具備檢察官出身、司法體系完整資歷，過去更曾代理前警政署長陳家欽「八八會館」案，以及刑事局高階警官涉貪案件，因屢處理警界高度敏感案件而被封為「警界御用律師」。

律師宋重和為司法官訓練所第41期結業，擁有警大犯罪防治所博士與法律所碩士雙學位。他曾任職於新竹科學園區警官，並擔任金門、新竹地檢署檢察官，長期深耕肅貪、智慧財產權等領域，資歷極為完整。

宋重和在聲明中指出，相關影片內容均係整理自公開資訊、法院判決與新聞報導，包括國票金控併購案、雷虎科技財務報表與重訊資料，均屬可受公評的公共事務,並非憑空捏造。（記者劉詠韻翻攝）

實際上，宋重和在法律界與警界素以專業且強硬的風格著稱。過去他曾受前警政署長陳家欽委任，處理「八八會館」相關爭議案件；當時美麗島電子報董事長吳子嘉在網路節目爆料，指稱陳家欽曾出入該處，陳家欽隨即委由宋重和向地檢署提出刑事告訴；而該案後來於偵查中撤回告訴，全案不起訴處分。

此外，近期刑事局三線二星警政監林明佐在擔任台中市刑大隊長期間，涉嫌洩密予九州博弈集團並收賄高達4451萬，甚至與前電競聯盟董事長徐培菁發展地下情。林明佐同樣選擇委任具備警大背景、檢察官出身的宋重和擔任辯護律師；因多次代理警界高敏感度涉貪案件，宋重和被外界冠以「警界御用律師」之稱，面對社會輿論壓力與複雜的攻防戰，經驗可謂相當豐富。

此次受託代Cheap發表聲明，宋重和在聲明中指出，相關影片內容均係整理自公開資訊、法院判決與新聞報導，包括國票金控併購案、雷虎科技財務報表與重訊資料，均屬可受公評的公共事務，並非憑空捏造，更無散布不實流言之故意。

聲明表示，相關公司皆為公開發行公司，其經營決策與市場大眾利益高度相關，資訊透明有助於降低投資人資訊落差。Cheap 在製作影片過程中已就公開財報與重大訊息進行合理查證，其評論受憲法言論自由保障，並未構成誹謗，亦不涉違反「證券交易法」。對於企業指控其影射「金融操作工具」，聲明則反駁，相關評論是基於經營績效與治理結構的檢視，呼籲企業應以更高容忍度面對公共事務監督。

聲明亦提及，若相關公司仍執意提告，Cheap將全力應訴，並把所有查證資料提交司法機關，以捍衛自身清白。

