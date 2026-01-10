不想再踩「朱孝天地雷」 阿信談完美陣容笑喊：別惹是非

阿信在演唱會上幽默提醒粉絲「別惹是非」。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前幾天剛忙完台中6場演唱會，主唱阿信略作休息後，昨（9日）又投入和言承旭、吳建豪、周渝民的「恆星之城」巡演，上一波巡演阿信不慎摔下舞台，這次除了自己小心，在演唱《離開地球表面》時他也提醒粉絲不要跳動。

演唱會上，阿信再次提到關於F4的陣容，由於朱孝天因理念等問題沒有加入巡演，阿信為了不想讓四面台總是「缺了一角」，因此自願「代打」和「F3」共同演出，但他還是很尊重喜歡《流星花園》，以及F4的所有粉絲。

阿信昨晚再次談到：「我知道這不是有些朋友心中最完整的陣容...」，話還沒說完，台下很多歌迷高喊：「是！」阿信則開玩笑說：「說『是』的小聲一點，別惹是非。」台下歌迷懂的就懂，猜測阿信是不想再踩「朱孝天地雷」，因此笑著提醒粉絲「別惹是非」。

朱孝天（右）在「F3」開唱當天，在社群PO出他和老婆韓雯雯去尼泊爾旅行的影片。（翻攝自IG）

主要是之前朱孝天對於少了他的F4巡演，做了一些批評，但事後也發聲明道歉，昨晚「恆星之城」演唱會重新啟動，原本成都3場完售，又加開第四場，看得出阿信和「F3」共同舉辦的演唱會還是深受歌迷喜愛。而在「恆星之城」再次登場的當天，朱孝天也有所動作，在社群發出他和老婆韓雯雯前陣子去尼泊爾旅行的影片，不忘刷刷流量。

