自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不想再踩「朱孝天地雷」 阿信談完美陣容笑喊：別惹是非

阿信在演唱會上幽默提醒粉絲「別惹是非」。（翻攝自小紅書）阿信在演唱會上幽默提醒粉絲「別惹是非」。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前幾天剛忙完台中6場演唱會，主唱阿信略作休息後，昨（9日）又投入和言承旭、吳建豪、周渝民的「恆星之城」巡演，上一波巡演阿信不慎摔下舞台，這次除了自己小心，在演唱《離開地球表面》時他也提醒粉絲不要跳動。

演唱會上，阿信再次提到關於F4的陣容，由於朱孝天因理念等問題沒有加入巡演，阿信為了不想讓四面台總是「缺了一角」，因此自願「代打」和「F3」共同演出，但他還是很尊重喜歡《流星花園》，以及F4的所有粉絲。

阿信昨晚再次談到：「我知道這不是有些朋友心中最完整的陣容...」，話還沒說完，台下很多歌迷高喊：「是！」阿信則開玩笑說：「說『是』的小聲一點，別惹是非。」台下歌迷懂的就懂，猜測阿信是不想再踩「朱孝天地雷」，因此笑著提醒粉絲「別惹是非」。

朱孝天（右）在「F3」開唱當天，在社群PO出他和老婆韓雯雯去尼泊爾旅行的影片。（翻攝自IG）朱孝天（右）在「F3」開唱當天，在社群PO出他和老婆韓雯雯去尼泊爾旅行的影片。（翻攝自IG）

主要是之前朱孝天對於少了他的F4巡演，做了一些批評，但事後也發聲明道歉，昨晚「恆星之城」演唱會重新啟動，原本成都3場完售，又加開第四場，看得出阿信和「F3」共同舉辦的演唱會還是深受歌迷喜愛。而在「恆星之城」再次登場的當天，朱孝天也有所動作，在社群發出他和老婆韓雯雯前陣子去尼泊爾旅行的影片，不忘刷刷流量。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中