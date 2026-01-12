自由電子報
娛樂 音樂

伍佰《浪人情歌》被退貨卻大賣50萬張！玖壹壹攜手怕胖團翻玩壓力超大

〔記者陳慧玲／台北報導〕搖滾天王伍佰 & China Blue 的經典神曲《浪人情歌》深受廣大歌迷喜愛，每次演唱會上全場大合唱這首歌場面也相當動人，最近玖壹壹和怕胖團兩個不同領域的人氣團體重新翻玩這首歌，坦言心中壓力很大。

由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」，這次邀請到玖壹壹和怕胖團改編演唱伍佰的經典作品《浪人情歌》，玖壹壹洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」怕胖團也提到，當初在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」

玖壹壹和怕胖團首次跨界合作，重新詮釋經典作品。（滾石唱片提供）玖壹壹和怕胖團首次跨界合作，重新詮釋經典作品。（滾石唱片提供）

提到伍佰這首《浪人情歌》，過去有傳言伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成詞曲，原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到「退件」，伍佰決定收回親自詮釋，結果竟一鳴驚人，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過 30 年，當年銷量還超過50萬張。

要重新演繹伍佰的《浪人情歌》可不是件小事，怕胖團直言：「伍佰老師的《浪人情歌》基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在 cover。」因此怕胖團和玖壹壹從討論到正式推出這首歌就花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑說：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」

