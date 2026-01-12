自由電子報
美國為什麼非要格陵蘭？ 背後可能原因曝光

美國總統川普積極表態要得到格陵蘭，還狠酸丹麥為了加強格陵蘭防禦「他們多加了一輛狗拉雪橇」，事實上格陵蘭島的軍犬雪橇巡邏隊，是丹麥特種作戰司令部旗下的「天狼星巡邏隊」（Sirius Dog Sled Patrol），是世界上唯一一支的軍方狗拉雪橇特種部隊。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國意圖收購格陵蘭的計畫越演越烈，川普政府高層甚至公開喊話要盟友「心存感激」。美國內政部長柏根（Doug Burgum）受訪時語出驚人表示，歐洲人應該為美國想要接管格陵蘭而「歡呼」，他甚至拋出具體價碼，認為用50億美元（約新台幣1625億元）買下這座島嶼，將是一筆如同當年買下阿拉斯加般的「划算交易」。

據《國會山莊報》（The Hill）報導，柏根8日在保守派新聞頻道《Newsmax》節目中辯稱，格陵蘭對美國及歐洲的國家安全至關重要。他直言：「歐洲人應該歡呼（cheering），因為美國願意介入並提供那種保護。」

美國內政部長柏根（Doug Burgum）語出驚人，宣稱歐洲應為美國接管格陵蘭「歡呼」，並拋出以50億美元收購該島的構想。圖為柏根9日在白宮出席會議。（彭博資料照）美國內政部長柏根（Doug Burgum）語出驚人，宣稱歐洲應為美國接管格陵蘭「歡呼」，並拋出以50億美元收購該島的構想。圖為柏根9日在白宮出席會議。（彭博資料照）

至於美國為什麼非要格陵蘭不可？作家苦苓在臉書發文指川普真是語不驚人死不休，不只想要併吞加拿大做第51州，還不排除出兵佔領格陵蘭，他說，這個冰天雪地的「鬼地方」有什麼好寶貝的，特別列舉以下5點：

一、請大家看一下地圖（最好是地球儀），俄羅斯如果發射飛彈，最快最短的路線就是經過格陵蘭，美國如果佔領了格陵蘭，就可以在這裡一併建立反飛彈的「金穹」系統，這樣才能讓川普在白宮的金色大廳裡安心宴客。

二、中國很明顯想拿稀土「卡」美國，格陵蘭正好蘊藏有大量的稀土，而且這裡人少，開挖稀土的污染不會造成太大反彈（至少美國本土的人不會有意見）。終年結冰的地面雖然不值錢，地底下可都是寶藏。

三、隨著地球暖化（雖然川普說這是謊言），北極的溶冰越來越快，能用最短時間聯通歐亞美洲的北極航線，全面開通指日可待。而航線旁邊就是格陵蘭，守住了這裡，到時候誰給過、誰不給過，不都是川老大說了算？

四、最後一個效果就是向全世界昭告：川普的美國沒有朋友、只有客戶，不談公義、只講利益，如果我對盟邦都可以予取予求，那你們那些跟我作對的皮最好繃緊一點，免得哪一天我也看上了你哪塊地（例如俄羅斯的庫頁島，或者中國的南沙島），你敢不給嗎？

苦苓直言一石四鳥，這門好生意川普是做定了，只不過是「軟做」或「硬做」還在未定之天而已。

點圖放大header
點圖放大body

