娛樂 歐美

IG擁有524萬粉絲追蹤 男歌手驚傳墜機身亡享年34歲

〔記者陳慧玲／綜合報導〕哥倫比亞創作歌手耶森希門尼斯，驚傳墜機身亡，享年34歲，他在Instagram擁有524萬粉絲追蹤，在他意外過世消息爆出前6小時，社群都還有發文，得知噩耗，粉絲都不敢置信。

根據《Billboard》報導，哥倫比亞歌手兼詞曲創作者、流行音樂歌手耶森希門尼斯（Yeison Jiménez）於1月10日在哥倫比亞博亞卡省帕伊帕附近的一起飛機墜毀事故中不幸身亡，年僅34歲。另根據哥倫比亞航空交通事故辦公室證實，一架註冊號碼為N325FA的飛機墜毀。事故造成包括希門尼斯及其經紀人傑佛森奧索里奧在內的六人罹難；希門尼斯的媒體辦公室已向《Billboard》西班牙語版證實了這一消息，確認他在飛機墜毀中死亡。

哥倫比亞創作歌手耶森希門尼斯驚傳墜機身亡。（翻攝自IG）哥倫比亞創作歌手耶森希門尼斯驚傳墜機身亡。（翻攝自IG）

希門尼斯的音樂融合了墨西哥傳統鄉村音樂和哥倫比亞本土音樂元素，深受歌迷喜愛，演唱會場場爆滿，得知噩耗，很多粉絲非常心痛，有網友談到：「如此令人心碎的新聞，生命是脆弱的，有時它會毫無預警地搖醒我們。 願他的音樂活在愛他的人身上，願上帝擁抱他的家人和愛人。」

