自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

走過小中風鬼門關！孫德榮赴靈鷲山曝「塔位備妥」沒牽掛了

孫德榮（前）今發文表示已選擇靈鷲山做為長眠地。（翻攝自IG）孫德榮（前）今發文表示已選擇靈鷲山做為長眠地。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年65歲的「明星教父」孫德榮近年健康頻亮紅燈，今年4月底才因腦部血栓（小中風）驚傳緊急送進加護病房（ICU），與死神擦身而過，讓他對生命有了更深體悟，他今（3日）在IG發文，表示自己帶著乾兒子唯哲，以及在啵仔夫妻、秉融夫妻、竑毅的陪伴下，親赴靈鷲山參觀，並己決定「這裡」就是自己未來長眠的地方了，自比完成人生最後一件大事，沒牽掛了。

孫德榮大讚靈鷲山真的是東北角的福地，表示自己很喜歡那裡的一切，佛門聖地不只清幽靜謐，就連空間設計新穎都很有科技感。

孫德榮（左）與乾兒子唯哲。（翻攝自IG）孫德榮（左）與乾兒子唯哲。（翻攝自IG）

他最近才剛推出籌備2年的新書《我就是狂：我的人生不需要你按讚》，發文寫下心情：

10年前死過一次之後，我現在的每一天都是賺到的，當然不希望在娛樂圈赤手空拳打天下的寶貴經驗，將來被一把火燒掉，於是決定將自己征戰多年所累積的能量寫進書中，並成立「喬傑立帝國頻道」，與全世界分享，我一路走來從未失手的必殺絕技。

這本60年磨一劍的回憶錄，希望能成為各位的成功秘笈，但願讀過這本書的朋友，你們都能像我一樣活出自己！萬萬沒想到推出收到所有粉絲和朋友的支持，在台灣已經邁向2000本，他們說這是台灣非常難出現的數字，我倍感榮焉！這本書絕對不會讓大家失望。

為了慶祝自己的興奮，決定起早去吃錢嫂，慰勞自己近期的努力。

我是全天下最幸福的人，準備手術我的粉絲又幫我準備了鐵衣，讓我迅速恢復健康， 10萬分感動。《我就是狂：我的人生不需要你按讚》6月10出版。

孫德榮新書。（翻攝自IG）孫德榮新書。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中