走過小中風鬼門關！孫德榮赴靈鷲山曝「塔位備妥」沒牽掛了

孫德榮（前）今發文表示已選擇靈鷲山做為長眠地。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年65歲的「明星教父」孫德榮近年健康頻亮紅燈，今年4月底才因腦部血栓（小中風）驚傳緊急送進加護病房（ICU），與死神擦身而過，讓他對生命有了更深體悟，他今（3日）在IG發文，表示自己帶著乾兒子唯哲，以及在啵仔夫妻、秉融夫妻、竑毅的陪伴下，親赴靈鷲山參觀，並己決定「這裡」就是自己未來長眠的地方了，自比完成人生最後一件大事，沒牽掛了。

孫德榮大讚靈鷲山真的是東北角的福地，表示自己很喜歡那裡的一切，佛門聖地不只清幽靜謐，就連空間設計新穎都很有科技感。

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孫德榮（左）與乾兒子唯哲。（翻攝自IG）

他最近才剛推出籌備2年的新書《我就是狂：我的人生不需要你按讚》，發文寫下心情：

10年前死過一次之後，我現在的每一天都是賺到的，當然不希望在娛樂圈赤手空拳打天下的寶貴經驗，將來被一把火燒掉，於是決定將自己征戰多年所累積的能量寫進書中，並成立「喬傑立帝國頻道」，與全世界分享，我一路走來從未失手的必殺絕技。

這本60年磨一劍的回憶錄，希望能成為各位的成功秘笈，但願讀過這本書的朋友，你們都能像我一樣活出自己！萬萬沒想到推出收到所有粉絲和朋友的支持，在台灣已經邁向2000本，他們說這是台灣非常難出現的數字，我倍感榮焉！這本書絕對不會讓大家失望。

為了慶祝自己的興奮，決定起早去吃錢嫂，慰勞自己近期的努力。

我是全天下最幸福的人，準備手術我的粉絲又幫我準備了鐵衣，讓我迅速恢復健康， 10萬分感動。《我就是狂：我的人生不需要你按讚》6月10出版。

孫德榮新書。（翻攝自IG）

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