黃明志「復工首炮」創佳績！ 下一首「歌名長達54字」

黃明志年初復工「首炮」便是在YT推出賀歲歌《馬來西亞的新年》。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志去年捲入謝侑芯猝逝命案，一度遭千夫所指，怎料上個月突迎來案情大逆轉，本來被控涉毒的他，驗尿報告呈現陰性，獲判無罪並當庭釋放。現處於口頭保釋期的他，並未忘情創作，年初復工「首炮」便是在YT推出賀歲歌《馬來西亞的新年》，不到30小時便突破百萬人觀看，目前累計到385萬，對相較於2024年紅翻天的《龍的傳人》不到5小時YT觀看數便突破百萬，讓他靈感大爆發，決定寫一首歌名長達54個字的新作，就叫做《龍的傳人不小心玻璃心碎一地到墻外的馬來西亞找擊敗人被蛇出來了然後漂向北方遇見一起跳東京盆舞的辣妹對她說好想你》。

黃明志幽默看待自己在YT「衝破百萬」TOP10新歌排行榜」。（翻攝自臉書）

暫甩「謝侑芯猝逝案」陰霾的黃明志，即興創作欲永遠是「語不驚人，絕不罷休」，個性樂觀的他，一面整理自己過往在YT創下點閱百萬的時數，製作成表格時。還不忘消遣一下自己的「夯曲」成功模式。網民對黃明志的樂天態度煲貶皆有。目前他雖尿檢過關而獲得口頭保釋，但事實上「持有毒品案」和「謝侑芯命案」都還在調查中，但他懶甩酸民惡評，不擔心被歌迷或大眾誤解，始終維持一貫的創作動能與行事風格。

