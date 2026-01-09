廣告小妹無法挺「台灣」推動代理孕母 無奈：腦子有洞

網紅廣告小妹在社群平台發文，闡述自己對代孕議題的看法。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「廣告小妹」今（9）於社群平台發文，表示「大家都好勇敢，願意聊代孕話題」，她表示自己支持代理孕母，但在台灣行不通，原因是部分尋求代理孕母的家庭「腦子有洞」，更指出：腦子換一批再來談。

《人工生殖法》修法是否納入「代理孕母」話題在台灣發燒，人在美國的廣告小妹也發文陳述個人看法。她表示自己就是找代理孕母生寶寶，所以對代理孕母存在更加支持，且她認為孩子是世間萬物的幸福，希望每個人都能擁有。

請繼續往下閱讀...

廣告小妹自己就是找代理孕母生寶寶。（翻攝自臉書）

話鋒一轉，廣告小妹強調，「孩子就該出生在會被好好對待的家庭」，更無奈說自己對代理孕母議題的立場鮮明，曾經引來一群人圍攻。她坦言也有部分人曾請她協助在美國尋找仲介與代理孕母的委任，熱心幫了幾次忙之後，廣告小妹忍不住直言：「我覺得這票人腦子有洞」。

廣告小妹表示，自己支持「代孕行為」，但不希望有人帶著目的尋求代孕。（翻攝自臉書）

廣告小妹指出這些「不合格」的人具備共同點，就是：帶著特定目的找代理孕母生孩子，孩子只是手段。她更進一步指出，這些人的目的不外乎是傳宗接代、給父母一個交代、家中有孩子身患頑疾想要再生一個孩子作為照顧者、生男孩達到承接家族企業。

她認為腐朽觀念如果根深蒂固，只會造成更多委屈的孩子、委屈的童年，因此對於這類人，她無法投支持票，因為這不是「代孕行為」的問題，而是這些人腦子有洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法