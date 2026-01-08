黃明志捲台灣網紅命案 保釋期推新歌YT熱門榜奪冠

黃明志（左）推出馬年新年歌曲，MV點閱快速增加。（亞洲通文創提供）

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志去年捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，去年12月案情大逆轉，本來被控涉毒的他驗尿報告呈現陰性，獲判無罪並當庭釋放。近日他發表新歌，不到2天在YouTube就突破100萬觀看次數，且目前在馬來西亞YouTube熱門影片榜更登上首位。

黃明志發表新歌，不到2天在YouTube就突破100萬觀看次數，且目前在馬來西亞YouTube熱門影片榜更登上首位。（圖擷自YouTube）

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅命案，被起訴持毒以及吸毒2罪名，不過去年12月開庭時，他的尿檢報告呈陰性反應，獲判無罪釋放。至於持有毒品案，將在今年1月19日開庭審理。目前謝侑芯命案仍在調查中，黃明志處於口頭保釋期，將持續到1月11日

黃明志目前雖仍處於口頭保釋期，但在1月2日已推出馬年應景新歌《馬來西亞的新年》，MV上架30小時就在YouTube突破百萬次點擊，到今上午7點更已超過267萬次觀看。目前這首MV也是馬來西亞YouTube熱門影片榜第1名，在新加坡YouTube熱門榜第4名，台灣YouTube熱門榜則是第37名。

