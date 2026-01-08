向太生日當天知「前男友過世」罕崩潰大哭！驟逝原因曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐近年活躍於抖音，常拍影片分享人生觀與圈內軼事，她近日罕見談到「生離死別」，回憶起9年前前男友猝逝的往事，坦言那是自己至今最痛的一刻，甚至當場嚎啕大哭，讓她忍不住感嘆：「生離死別這四個字，我真的是年紀越大越有感觸。」

向太在影片中感慨人生無常。（翻攝自抖音）

她透露前男友9年前因心肌梗塞突然離世，事發當時，對方與太太發生爭執，太太暫住飯店，隔天返家才發現噩耗，緊急送醫仍宣告不治。巧合的是，那天正好也是向太的生日，突如其來的消息讓她情緒潰堤。

向太與前男友雖然分手多年，卻始終保持良好關係，甚至與對方太太也十分熟識，形容對方太太是台灣管弦樂團的「長笛公主」。她說前男友追求太太的過程，還常常向她分享細節。兩對夫妻交情深厚，不只經常聚餐、相約旅行，向華強也與前男友成了好友。

向華強（右）、「向太」陳嵐（左）。（資料照，記者潘少棠攝）

每回向太與向華強回台灣，前男友總會作東張羅一切，連招呼向太的朋友都十分周到。向太更爆料，像是李連杰愛吃的雞爪、鴨舌、鴨翅，前男友都會事先準備好，冰箱塞得滿滿。她也感性回憶，前男友精通翡翠、古董、字畫與珠寶，幾乎是她踏入這些領域的啟蒙老師，「對我來說，他更像是一位親哥哥。」

談到人生無常，向太也提及多位相繼離世的摯友。她回憶已故影視大亨邵逸夫的夫人方逸華生前常與她相約吃飯，某次因感冒住院仍打電話說想「偷偷溜出來」，但她不忍對方身體狀況而婉拒，表示等出院再約，未料方逸華最終病逝醫院，成了她心中難以抹去的遺憾。

向太感性呼籲人生很多事情都是毫無預警地發生，希望年輕人要懂得珍惜當下、重視健康檢查與生活作息，也要努力充實自己。她直言：「至少有一天離開時，還有人會說『少了你真可惜』，那樣的人生才算值得。」如今的她，更是把每一天都當作最後一天在過。

