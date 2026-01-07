自由電子報
娛樂 最新消息

劉一諾曬衣櫥照疑和檀健次談戀愛 加碼爆料「已分手」

劉一諾發文疑似和檀健次交往過。（翻攝自網路）劉一諾發文疑似和檀健次交往過。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉一諾昨曬出自拍和衣櫥照片，被網友對比出有很多跟檀健次同款，猜測兩人疑似在談戀愛，檀健次隨即以新歌《Proof》：三隻單身狗！闢謠自己目前是單身，沒想到劉一諾今（7）日竟直接發文寫道：「在一起過已分手」瞬間登上網路熱搜。

檀健次人紅，感情生活備受矚目。（翻攝自網路）檀健次人紅，感情生活備受矚目。（翻攝自網路）

檀健次自從演了《長相思》的「相柳」一角，演藝事業扶搖直上，能演能唱能跳的他，這兩年來星運順遂，每次開演唱會都秒殺。但檀健次人紅之後，情感世界也成了外界關注的焦點，繼網紅司曉迪在微博爆料：「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕 」，點名鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黃明昊、王安宇等男星，還將檀健次評為頂尖，近日檀健次又爆出和演出《長相思》的演員劉一諾曾交往過。

劉一諾po衣櫥照引發熱議。（翻攝自網路）劉一諾po衣櫥照引發熱議。（翻攝自網路）

兩人疑似交往的傳言來自於劉一諾日前在微博發文，「你送给我的禮物我不想你也送給過别人」，放上家裡衣櫥的照片，結果被眼尖的網友發現和檀健次有同款的襯衫、鞋子，甚至地毯上還印有檀健次的愛狗呆球的圖像。

劉一諾po衣櫥照，被網友對比發現跟檀健次的衣服很像。（翻攝自網路）劉一諾po衣櫥照，被網友對比發現跟檀健次的衣服很像。（翻攝自網路）

正當網友議論紛紛檀健次與劉一諾疑似交往，檀健次卻錄了一段他與愛狗呆球、檀力球一起玩的影片，並配上新歌《Proof》，寫著三隻單身狗！以此闢謠自己目前仍是單身。只是沒想到他才剛闢謠自己是單身狗。劉一諾卻再度發文「在一起過已分手以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份（每個女生都值得被愛被尊重）」沒想到會發酵至此地步給大家造成了不便、傷害和困擾對不起。」給外界無限的想像空間，劉一諾的發文也立刻上微博熱搜。

檀健次以新歌《Proof》：三隻單身狗！闢謠自己目前仍是單身。（翻攝自網路）檀健次以新歌《Proof》：三隻單身狗！闢謠自己目前仍是單身。（翻攝自網路）

由於外傳劉一諾今年只有19歲，和35歲的檀健次相差16歲，兩個人如果真的交往過，也讓外界很好奇兩人交往時，劉一諾到底成年了沒有？但也有網友認為劉一諾並沒有tag檀健次，也沒有實質性的證據，故意模稜兩可是在蹭檀健次的熱度。還有人說她發一堆自拍照就在爆料，有本事就再放出點照片來證明。

點圖放大body

