曾智希《豆腐媽媽》登記結婚揭背後心酸 認了：像被騙去賣

曾智希（右）在《豆腐媽媽》和曾子益臨時決定登記結婚。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾智希在民視八點檔《豆腐媽媽》一心想逃離悲劇原生家庭，後來和曾子益在人生低谷互相扶持，兩人甚至臨時決定登記結婚。而拍登記結婚這場戲恰巧是曾智希生日，原本以為整天拍戲又情緒沉重，應該不會有人記得，「沒想到一到現場，很多工作人員都跟我說生日快樂，我就已經覺得很窩心了。」快收工時，老公陳志強還特地端著蛋糕現身，現場所有人一起為她唱生日快樂歌，讓她感動不已。

陳志強（左起）為老婆曾智希送上生日蛋糕，和曾子益一起為她慶生。（民視提供）

更驚喜的是，原本說要去開會先走的導演馮凱，讓曾智希一度有點失落，結果晚上到餐廳聚餐時，導演馮凱竟偽裝成服務生端菜出現，給她一個超級驚喜，讓她當場笑到不行，「真的完全被騙到！」

曾智希說和曾子益拍《豆腐媽媽》登記結婚的戲，心情相當複雜。（民視提供）

談到當天拍攝的登記結婚戲，曾智希心情相當複雜，「因為角色狀態一直覺得這樣不太好，有點猶豫，可是子益的角色一直說服我，還要在戶政事務所表現出我們很相愛、是夫妻，畫面看起來超像我要被騙去賣的，真的很好笑又心酸。」

曾子益則表示，這段戲讓他印象非常深刻，「每一場站在旁邊看著文英（曾智希角色名）的吃苦、壓抑到情緒爆發，其實心裡很多無能為力。」他也大力讚賞曾智希的表現，「跟上一次合作的她完全不一樣，進步非常多，現在有一種互相飆戲的感覺，對她的進步真的非常驚喜，也非常開心。」

