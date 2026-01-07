自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

生死一線！阿傑靠「鐵鉤」硬撐垂直岩壁 吳佳穎全身傷慘況曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台「人生幹大事」系列攜手台灣大哥大推出全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，歷時 180 天拍攝、橫跨歐洲、亞洲、非洲三大洲，挑戰規模與難度全面升級。上週節目播出成功登頂吉力馬札羅山的關鍵一集，楊盛堯Max在海拔 5895 公尺的山頂，親手完成象徵台灣的珍珠奶茶，將家鄉味帶上非洲之巔，畫面感動無數觀眾。

極地達人陳彥博與奧運國手吳佳穎正式入隊，誓言挑戰瑞士馬特洪峰。（三立提供）極地達人陳彥博與奧運國手吳佳穎正式入隊，誓言挑戰瑞士馬特洪峰。（三立提供）

然而，《上山吧！台灣隊》並未因成功登頂而鬆懈，反而迎來更深層的恐懼與謹慎。本週節目中，團隊加入了「全台最會跑的極地之人」陳彥博及「奧運空氣槍射擊國手」吳佳穎，一起正式為挑戰瑞士「馬特洪峰」展開行前訓練。歷經吉力馬札羅高海拔極限洗禮後，所有人都明白，在山上永遠無法預測下一秒會發生什麼事。

馬特洪峰被是阿爾卑斯山最後一座被人類征服的高峰，也是全球公認的世界級難關，至今成功登頂的台灣人不到20位。它真正可怕之處不在高度，而是全程必須進行高難度技術攀登，需在短短六小時內完成上下1200公尺，攀爬近乎垂直的刀鋒岩壁，每一步都沒有退路，都是生與死之間的抉擇。

《上山吧！台灣隊》挑戰世界級難關。（三立提供）《上山吧！台灣隊》挑戰世界級難關。（三立提供）

本次任務從阿爾卑斯山知名的白朗湖步道正式展開。這條路線不僅是熱門健行景點，更被越野跑者視為心目中的「黃金訓練場」。教練一開始便安排嚴格測試，要求隊員在兩小時內完成三公里健行，考驗體能與節奏掌控。

Max、八弟行前訓練列淘汰名單。（三立提供）Max、八弟行前訓練列淘汰名單。（三立提供）

突如其來的時間限制，讓雷艾美當場驚訝直呼：「怎麼會有時間限制？」壓力瞬間拉滿。第一站從海拔1900公尺開始熱身快跑，山區雲霧瀰漫、視線受限，隊員們幾乎是在白霧中前進。陳彥博一如既往展現運動員本色，毫不猶豫率先衝出，彷彿進行一場無聲的速度較勁，全程維持高強度節奏。雷艾美在後方一邊追趕、一邊苦笑說：「他說這是他平常在走的路線。」一句話，道盡這趟訓練對其他成員而言的殘酷現實。

隨著訓練推進，成員狀況也接連浮現。阿傑因過去手部受傷的陰影，擔心關鍵時刻握力不足，特地購入輔助鐵鉤手臂，只為撐過最嚴酷的地形考驗；雷艾美在攀岩訓練中壓力爆表，狀況頻頻，甚至夢見自己被製作人要求中止任務，心理壓力可見一斑。八弟與 Max 則在訓練第一天就被教練點名表現未達標準，直接被列入「可能被淘汰」名單，讓氣氛瞬間緊繃。

《上山吧！台灣隊》展現極高抗壓性與團隊意志。（三立提供）《上山吧！台灣隊》展現極高抗壓性與團隊意志。（三立提供）

運動員出身的吳佳穎雖然身體靈活，但因腿較短，攀登時必須頻繁以膝蓋作為支點。第一天訓練結束，雙腿早已布滿瘀青，雙手也只能包著膠帶繼續上場。陳彥博同樣是首次挑戰馬特洪峰，他坦言擔心自身訓練強度不足，因此每天清晨五點起床自主加練，進行高山越野跑 20 公里，只為讓身體與意志提前適應極限。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中