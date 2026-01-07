自由電子報
娛樂 最新消息

當紅偶像捲殺人疑雲！網驚呆：傅孟柏能比《回魂計》更壞？

傅孟柏（右）和姜典在《那些你不知道的我》再度合作。（樂波時代提供）傅孟柏（右）和姜典在《那些你不知道的我》再度合作。（樂波時代提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅孟柏、姜典、項婕如等人合作影集《那些你不知道的我》，首支預告6日曝光，最受矚目的是去年底才在《回魂計》壞到令人恨得牙癢癢的傅孟柏，在新戲中一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱烈討論：「傅孟柏還能比上次更壞嗎？」

《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後旋即投入拍攝的作品，他在預告片中雖然只有短短四句話，除了「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」留下伏筆。讓人摸不清究竟他的角色是正、是邪、是敵人，還是朋友？

林佳辰參與《那些你不知道的我》，是他首次戲劇演出。（樂波時代提供）林佳辰參與《那些你不知道的我》，是他首次戲劇演出。（樂波時代提供）

傅孟柏2017年就曾獲得金鐘獎迷你劇集最佳男主角肯定，2023年再以電影《本日公休》獲得台北電影獎最佳男配角；姜典4年前以《愛的奧特萊斯》拿下金鐘獎迷你劇集最具潛力新人，加上曾以《愛的噩夢》獲北影影后入圍的項婕如，鐵三角於《那些你不知道的我》再次聚首。

其他演員如雷嘉汭，在《八尺門的辯護人》的搶眼表現一舉問鼎金鐘戲后；吳念軒去年剛以《黑潮下的星空島嶼》獲金鐘戲王入圍肯定；還有以《模仿犯》入圍金鐘女配角的邱偲琹、以《牛車來去》角逐金鐘戲王的國片億萬吉祥物蔡昌憲，一字排開全是「金」光閃閃的演技保證。

項婕如演技受肯定。（樂波時代提供）項婕如演技受肯定。（樂波時代提供）

而男團Ozone主唱林佳辰第一次參與戲劇作品，也有突破性演出，他拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」，初生之犢備受導演安竹間激賞。

《那些你不知道的我》6日公開首支預告，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。預告中，網路輿論、刑事調查與情感糾葛交錯展開，層層堆疊的懸疑氛圍，讓每一位角色的立場與秘密都充滿未知，引起高度討論。

吳念軒在《那些你不知道的我》挑戰刑警角色。（樂波時代提供）吳念軒在《那些你不知道的我》挑戰刑警角色。（樂波時代提供）

故事描述兩位在AI公司「AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥，包括由姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像Lucy的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

《那些你不知道的我》1月30日起在LINE TV及MyVideo播出。

點圖放大body

