別再讓佐佐木希難過！ 渡部建拒退演藝圈

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣女星佐佐木希的諧星丈夫渡部建，2020年爆出與至少6名女子有婚外情，甚至在無障礙公廁等場所有不倫行為，事件震驚社會，也重創渡部建演藝事業慘被封殺，2022年才透過地方電視台千葉電視《白黑アンジャッシュ》回歸螢光幕。

佐佐木希去年曾鬆口表示自己一直到現在都沒原諒渡部建，沒離婚只是為了孩子，至於渡部健最近上節目則坦言，當時有曾想過要引退，最終仍決定復出。

渡部健日前上搞笑組合「SUMMERS」YouTube節目，透露一開始有想過從演藝圈消失，但不管走到哪兒，大家似乎對他有所顧慮，他無奈說：「去餐廳會被請到包廂，當志工也會上新聞。」渡部健認為自己好像變成逃亡的人。

儘管如此，渡部健仍表示如果不復出，全家人是不是就要跟他過這樣的生活，也因為這樣，他才決定絕對不能引退，一旁主持人立刻表示佐佐木希也要撐住，讓渡部健趕緊補一句，這件事是他的錯，一切都由他承擔。

佐佐木希原本有著高人氣，2007年踏入演藝圈一帆風順，曾入選TC Candler全球百大美女、《日經雜誌》票選日本最美女演員、日本人「最想整容的女明星」，2017年跌破眾人眼鏡，嫁給大她15歲諧星「UNJASH」成員渡部建。

