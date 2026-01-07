自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

受蔡依林與林俊傑啟蒙 兄妹檔唱跳組合登台前竟胃痙攣

兄妹唱跳組合Ivan &amp; Anita首次推出單曲，嘗試自己創作。（滾石唱片提供）兄妹唱跳組合Ivan & Anita首次推出單曲，嘗試自己創作。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擁有百萬粉絲，累積千萬流量的兄妹唱跳雙人組合 Ivan & Anita，推出首張單曲《Gotcha!》，前幾天在宜蘭跨年晚會上首唱這首歌，而早在跨年前一個月，兄妹倆便陷入「興奮又不知所措」的狀態，多次加強練習，強調：「只希望能把第一次的重要舞台做到最好。」

過去 Ivan & Anita多以翻唱歌曲與舞蹈受到粉絲關注，心中始終懷抱著能擁有原創作品的想像，這首《Gotcha!》也是兄妹首次參與填詞創作，而音樂上最大啟蒙則來自林俊傑與蔡依林，哥哥希望創作能陪伴低潮時刻的流行抒情歌，妹妹則期待除了唱歌還能跨足戲劇領域。

兄妹唱跳組合Ivan &amp; Anita透露登台前都非常緊張。（滾石唱片提供）兄妹唱跳組合Ivan & Anita透露登台前都非常緊張。（滾石唱片提供）

跨年演出跨出了第一步，Ivan 卻透露上台前緊張到肚子痛，「不過真的很興奮，也很感謝這個機會。」Anita 則自曝在演出前幾週幾乎睡不著，甚至因為過度緊張而胃痙攣，下台後仍手抖到說不出話。有了這次表演經驗，兄妹也預告接下來2月和3月會再推出兩首風格不同的歌曲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中