受蔡依林與林俊傑啟蒙 兄妹檔唱跳組合登台前竟胃痙攣

兄妹唱跳組合Ivan & Anita首次推出單曲，嘗試自己創作。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擁有百萬粉絲，累積千萬流量的兄妹唱跳雙人組合 Ivan & Anita，推出首張單曲《Gotcha!》，前幾天在宜蘭跨年晚會上首唱這首歌，而早在跨年前一個月，兄妹倆便陷入「興奮又不知所措」的狀態，多次加強練習，強調：「只希望能把第一次的重要舞台做到最好。」

過去 Ivan & Anita多以翻唱歌曲與舞蹈受到粉絲關注，心中始終懷抱著能擁有原創作品的想像，這首《Gotcha!》也是兄妹首次參與填詞創作，而音樂上最大啟蒙則來自林俊傑與蔡依林，哥哥希望創作能陪伴低潮時刻的流行抒情歌，妹妹則期待除了唱歌還能跨足戲劇領域。

兄妹唱跳組合Ivan & Anita透露登台前都非常緊張。（滾石唱片提供）

跨年演出跨出了第一步，Ivan 卻透露上台前緊張到肚子痛，「不過真的很興奮，也很感謝這個機會。」Anita 則自曝在演出前幾週幾乎睡不著，甚至因為過度緊張而胃痙攣，下台後仍手抖到說不出話。有了這次表演經驗，兄妹也預告接下來2月和3月會再推出兩首風格不同的歌曲。

