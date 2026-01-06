50歲漫畫家下穿比基尼指令 AI竄改女偶像泳裝照

23歲日本女團STU48成員工藤理子外型甜美、近日捲入遭惡用生成式AI圖像的爭議。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲日本偶像女團STU48成員工藤理子近期捲入AI圖像爭議。她的照片遭人惡意利用生成式AI竄改為泳裝畫面，在日本網路社群引發強烈撻伐。事後查出，製作並公開相關圖片者為現年50歲的漫畫家田邊洋一郎，消息曝光後引爆輿論反彈，田邊也於昨（5）日正式發表道歉聲明。

事件起於田邊洋一郎在社群平台分享使用 AI 工具「Grok」生成的圖片，並將工藤理子的原始照片標註為「作畫資料」，同時輸入「在脖子上圍上圍巾、穿比基尼」等指令，公開經AI改造後的泳裝影像。該貼文隨即被網友轉傳，引發不適與爭議。

漫畫家田邊洋一郎使用將工藤理子的照片，下指令生成泳裝影像。工藤理子以大量嘔吐表情符號回應不滿。（翻攝自X）

工藤理子本人得知後，直接轉發該則貼文，並以多個嘔吐表情符號回應，明確表達不滿態度。隨著討論延燒，網路批評聲浪迅速擴大，同團成員中村舞也公開抗議相關行為，直言「一點也不好笑」。

面對輿論壓力，田邊洋一郎於5日發聲明致歉，表示：「關於日前不當的貼文，這次由於我欠缺考量的發文，讓大家感到不快，在此誠心致歉。我也反省自己對肖像權、生成AI相關的意識不足，對於與作為合作對象的偶像之間距離感的誤判，以及自己的傲慢等。」他也在聲明中說明，已刪除爭議貼文，並主動暫停目前與相關團體的合作，承諾未來將避免再發生類似事件。值得一提的是，田邊洋一郎過去曾於寫真雜誌中創作多部與AKB48系列偶像相關的漫畫作品。

田邊洋一郎發道歉聲明，坦承對肖像權與生成式 AI 的認知不足。（翻攝自X）

針對爭議，STU48官方也於同日發布公告，指出近期社群平台頻繁出現「未經允許上傳照片、影片」以及「模仿成員外貌的生成AI影像」等狀況，強調此類行為已嚴重侵害成員的肖像權與公眾形象權。官方同時嚴正警告，若相關內容未依要求刪除，將不排除採取法律行動，防止類似問題持續擴散。

