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娛樂 最新消息

《3/16～3/22星座錦囊》掰了水逆「5G模式」啟動！5星座偏財運爆表、3星座職場人氣王

星座專家觀測星象提醒：本週有3個星座正財運和事業運雙雙開掛，另有5個星座偏財明顯比正財更讓人心花朵朵開。星座專家觀測星象提醒：本週有3個星座正財運和事業運雙雙開掛，另有5個星座偏財明顯比正財更讓人心花朵朵開。

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象有3大重點，一是3/20迎來24節氣中的春分，二是3/20太陽進入牡羊，第三則是3/21水星結束逆行，衰事原地解散。星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，這3個星象接連報到，就像是宇宙天神在這天幫你按下了「重啟鍵」，不管你過去3個月過得有多辛苦，現在起，你要活過來了！

安德魯進一步解釋，太陽進入牡羊，代表一種「從無到有」的爆發力，再加上第二天3/21水星恢復順行，最明顯的感覺就是：霧散了。面對那些一直懸而未決的事情、莫名其妙的誤會，你會突然看清真相。原本打結的腦迴路，現在就像塗了潤滑油一樣，邏輯回來了，效率也回來了。其中有3個星座正財運和事業運雙雙開掛，另有5個星座偏財明顯比正財更讓人心花朵朵開。

不過，安德魯也提醒12星座的朋友，水逆雖然在本週結束，但要注意這週還有所謂的「水逆陰影期」。這就像剛出院的病人不能馬上跑馬拉松一樣。面對重要的合約、大筆的交易，記得要提敦促自己花多一點緩衝時間檢查細節。

♈️牡羊座

．工作：太陽回你家，你現在整個人像吞了十顆勁量電池。執行力爆表，案子在你手上像切豆腐。但要注意：別把同事當障礙賽的跨欄，本週合作很重要，你不懂合作，職場上的貴人都會變小人。

．感情：單身的，路人看你都覺得你有光，有對象的，別只顧著自己爽，記得問一下對方想吃什麼，別老是「隨便」然後又推翻人家。

．財運：賺錢像呼吸一樣自然。小心：花錢也像大動脈噴血一樣快。

．健康：容易頭撞到門框或切菜切到手，慢一點！

．幸運色：戰鬥紅、土豪金、反派黑

．幸運數字：1, 50、34

♉️金牛座

．工作：大家都在衝，你在那邊「禪定」。雖然慢，但你收尾收得最漂亮。要注意：別在那邊搞精神勝利法，該交的報告還是要交。本週不要當懶豬豬，會被抓去吃掉喔。

．感情：單身的，你的桃花還在睡，近期想談戀愛的要在等等，有對象的，別再用「我是為你好」來情勒對方了。這個禮拜對方不吃你這一套。

．財運：有意外之財。小心：別把錢花在那些「標榜有用但買回來吃灰塵」的高級家電上。

．健康：喉嚨緊緊的，少罵點人，多喝點水。

．幸運色：抹茶綠、暴發戶橘、低調灰

．幸運數字：5, 18, 63

♊️雙子座

．工作：水逆結束，你的大腦終於從2G升級到5G。講話有人聽了，提案會過。要注意：嘴巴別太賤，小心報應來得比快遞還快。

．感情：單身的，交友軟體滑起來，這週勝率高；有對象的，少說兩句冷笑話，人家不覺得幽默。只會瘋狂翻你白眼。

．財運：你的錢要看好，身邊親近的人，信任的員工正在掏空你的錢。

．健康：休息，休息，一定要休息，過勞引發的偏頭痛會讓你心很累。

．幸運色：亮粉、電子藍、透明白

．幸運數字：3, 29, 72

♋️巨蟹座

．工作：太陽照亮你的工作宮位，你現在是「職場慈母」。本週職場長輩緣極佳。要注意：別什麼爛差事都接，你是員工不是保母。

．感情：單身的，職場可能出真愛，有對象的，別再翻三年前的舊帳，那帳本都發霉了。

．財運：薪水沒變，副業比正業好，特別留意久沒見面的朋友，一聯絡就是要借錢。

．健康：皮膚狀況比較多，請保持身體的乾燥。

．幸運色：珍珠銀、奶茶色、海水藍

幸運數字：2, 22, 40

♌️獅子座

．工作：牡羊月讓你更瘋了，整個辦公室都是你的伸展台。創意驚人。要注意：謙虛這兩個字雖然難寫，但這週你最好練一下。本週小人都不是等閒之輩，你被暗算成功的機率頗高

．感情：單身的，異地戀機會高，有對象的，本週收起你的獅吼功，你會踢到鐵板。

．財運：適合學習理財。小心：別聽信那些「老師」的明牌，那是冥婚的冥。

．健康：閃到腰的機率很高，姿勢要站好。

．幸運色：帝王紫、火焰橘、深海藍

．幸運數字：8, 19, 33

♍️處女座

．工作：你的強迫症終於有救了。邏輯重整，雜亂無章的案子在你手上變藝術。但要注意：別用你的高標準去逼瘋同事，他們只是凡人。本週職場上的人～很難帶。不是用罵的就可以，用罵的你就等著收離職單吧。

．感情：單身的，這週桃花帶電但也帶刺，想談戀愛的姿態要放低，有對象的，別再檢查人家的手機，多檢查一下自己的修養。

．財運：偏財運強，買張刮刮樂試試。但要小心：心情不好就報復性消費，會刷爆卡。

．健康：腎臟要保養，水給我喝下去，不要只喝手搖。

．幸運色：巧克力棕、軍綠色、酒紅

．幸運數字：4, 13，21

♎️天秤座

．工作：太陽進對宮，你現在是人氣王。談判無往不利。但要注意，決定好的事情，就不要輕易變動，會惹上麻煩。

．感情：單身的，轉角遇到愛（也可能是遇到鬼，要看清楚），有對象的，這週適合求婚或同居，請好好跟上節奏。

．財運：跟人合夥會賺錢。但請慎選合夥人。

．健康：最近要好好運動，管好嘴，心寬體胖會再更胖。

．幸運色：薄荷綠、玫瑰金、象牙灰

．幸運數字：6, 16, 51

♏️天蠍座

．工作：進入苦幹實幹模式。效率高到同事以為你嗑了藥。但要注意，別總是一臉人家欠你五百萬的樣子，本週容易在職場中跟同事對著幹。

．感情：單身的，在日常小事中找溫暖，多去逛展覽，充滿藝術氣息的地方會有你的真愛，有對象的，心放寬，嘴放軟，不要翻舊帳，小心翻著翻著感情就翻船了。

．財運：穩定就是贏。小心：身體才是最重要的，本週越佛系，越容易吸引財神爺注意。

．健康：容易發炎或長痘痘，吃清淡點。

．幸運色：墨綠、深紫、經典黑

．幸運數字：8, 23，61

♐️射手座

．工作：你現在只想放假，偏偏工作很多。本週魅力爆表，大家都不好意思拒絕你。但要注意，玩笑別開太過火，小心主管記在小本本裡。

．感情：單身的，桃花多到像大水沖倒龍王廟，有的你忙了，有對象的，不要糾結不對的人，你不是放不下，是你不想放。

．財運：容易中獎。小心：別因為贏了小錢就輸掉大錢，貪字頭上一把刀。

．健康：吃飯吃慢一點，本週胃食道逆流有點嚴重。

．幸運色：螢光綠、葡萄紫、海軍藍

．幸運數字：7, 19，41

♑️魔羯座

．工作：雖然很累，但很有成就感。家庭或後勤支援變強。但要注意：別把辦公室當成你家，沒人想聽你的家務事。

．感情：單身的，宅在家是沒桃花的，近期桃花滿穩定是可以長期發展的，請移動你的屁股出門走走，有對象的，耳朵真的不要太硬，另一半說的話是你本週的救命稻草。

．財運：房地產運不錯。小心：買東西別只看牌子，看品質！

．健康：小心工作傷害，各種拉傷，扭傷，撞傷，麻煩細心一點。

．幸運色：咖啡色、石墨灰、藏青

．幸運數字：10, 21，59

♒️水瓶座

．工作：短程出差或會議會有神來之筆。說話要包裝一下，不要太直，本週各種被曲解誤會的戲碼上演，會讓你工作效率大打折扣。

．感情：單身的，鄰居或老同學可能有戲，近期桃花都是原本就認識的人，有對象的，這週適合一起去學新東西，有共同的興趣，會讓你們的感情更穩定。

．財運：適合小額投資。小心：電子產品容易集體罷工，該換的不要省。

．健康：注意姿勢不良引發的全身痠痛。

．幸運色：螢光黃、天藍、酷金屬

．幸運數字：12, 81，27

♓️雙魚座

．工作：終於！水逆在你家結束了！你現在看世界終於有高清畫質了。財運回升，知道怎麼賺錢了。但要注意：雖然清醒了，但別急著在這一週把三週的進度趕完。慢工才能出細活

．感情：單身的，眼光變挑了是好事，但不能太極端，有對象的，這週適合談錢，談錢不傷感情，不談才傷。

．財運：加薪機率高。但要小心：別因為心情好就請全公司喝飲料，其實你沒那麼有錢。

．健康：喉嚨要保護，少喝冰的。

．幸運色：薄荷藍、薰衣草紫、珍珠白

．幸運數字：2, 13, 29

☆民俗說法僅供參考☆

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（註：以上升星座為主，太陽星座為輔）

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