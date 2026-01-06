自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

張書豪罕見崩潰「顧兒卻被當壞人 」 痛心：1歲兒大哭告狀歐陽妮妮

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪與老婆歐陽妮妮婚後於去年迎來寶貝兒子「睦睦」，日前才替兒子辦完周歲宴，沒想到張書豪昨卻突在社群平台發長文情緒崩潰，首度吐露育兒路上的委屈與心酸，引發網友熱烈討論。

張書豪坦言月嫂離開後，照顧睦睦的重責幾乎全落在他身上，從洗屁股、洗澡、刷牙、吸鼻涕、餵奶與副食品，到哄睡、包尿布，全都親力親為。他強調一切都是心甘情願，也曾一廂情願地認為，只要長時間陪伴，孩子一定能感受到父親的付出，親子關係也會因此更緊密。

歐陽妮妮（左）和張書豪都很疼兒子。（翻攝自IG）歐陽妮妮（左）和張書豪都很疼兒子。（翻攝自IG）

然而，現實卻讓他相當受挫。張書豪近期發現睦睦常向媽媽歐陽妮妮「告狀」，甚至在他照顧孩子時，只要妮妮一現身，睦睦就立刻放聲大哭，「很像是我會欺負他一樣」，讓他瞬間被貼上「壞人」標籤。

他也分享讓情緒全面潰堤的關鍵時刻。某天清晨他在床邊哄睡兒子近一小時仍未成功，發現孩子大便後便抱去清洗，原本過程平靜，沒想到妮妮出現想幫忙時，睦睦一看到媽媽就崩潰大哭，彷彿剛遭受「虐待」。張書豪直言：「那一瞬間，其實我也崩潰了。」他也反思自己為了孩子健康，對作息與餵奶量相當堅持，「事後想想，他一定覺得爸爸很煩。」

張書豪感慨夫妻早已分工，讓歐陽妮妮擔任「陪玩姊姊」，自己負責較繁瑣、累人的照顧工作，卻沒想到角色對比如此強烈，「我不在意他比較愛媽媽，只是希望在付出了這麼多之後，也能分到一些愛，而不是像虐待他一樣，讓他看到媽媽就大哭。」

歐陽妮妮（右）和張書豪對照顧兒子有自己的分工。（翻攝自IG）歐陽妮妮（右）和張書豪對照顧兒子有自己的分工。（翻攝自IG）

走過這段低潮，他也大方分享育兒心得，提醒新手爸媽別讓同一個人長期承擔孩子最不喜歡的瑣事，否則主要照顧者的心理壓力容易受傷。他建議另一半也要適時參與那些孩子感到害怕或不開心的時刻，讓孩子明白，不論爸爸或媽媽，都會陪著他、都是出於愛。

其實歐陽妮妮得知他受傷，也主動提出願意一起調整育兒分工。貼文曝光後，湧入大量網友與家長留言打氣，張書豪今凌晨再度發文致謝，表示看完大家的鼓勵後心情平穩許多，但也感嘆：「未來該怎麼調整真的需要智慧，我會用心面對。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中