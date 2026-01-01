自由電子報
娛樂 最新消息

圖輯》蔡依林辣爆驚人曲線畢露 台灣跨年掀高潮

蔡依林姣好身材盡現。（凌時差提供）蔡依林姣好身材盡現。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林突破極限，她在「Pleasure世界巡演」駕馭「彩翼飛馬」吟唱愛之樂章，更轉動「命運之輪」開啟「愉悅樂園」，高喊「call me mommy」引爆跨年夜最高潮。

Jolin在「BEFORE THE TRUTH真相之前」篇章再次繞場，身穿七彩長裙的她搖身「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的飛馬，身旁30多位舞者則扮成了蝴蝶海馬、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物。

Jolin壓軸穿上緊身戰袍曲線畢露，直接把大巨蛋變成電音狂歡盛典，現場驚見7層樓高的「愉悅之女」，天后以勁歌熱舞，率領4萬名歌迷進入最終章「THE GARDEN OF HER OWN 她創造的花園」，舞台氛圍隨著燈光、雷射與舞群，交織成一座流動的愉悅樂園。

蔡依林大巨蛋二度繞場。（凌時差提供）蔡依林大巨蛋二度繞場。（凌時差提供）

蔡依林駕馭「彩翼飛馬」。（凌時差提供）蔡依林駕馭「彩翼飛馬」。（凌時差提供）

蔡依林脫裙化身性感的維納斯。（凌時差提供）蔡依林脫裙化身性感的維納斯。（凌時差提供）

蔡依林與舞者默契十足。（凌時差提供）蔡依林與舞者默契十足。（凌時差提供）

蔡依林吟唱愛之樂章。（凌時差提供）蔡依林吟唱愛之樂章。（凌時差提供）

蔡依林開唱視覺效果十足。（凌時差提供）蔡依林開唱視覺效果十足。（凌時差提供）

蔡依林火辣上陣。（凌時差提供）蔡依林火辣上陣。（凌時差提供）

蔡依林緊身戰袍曲線畢露。（凌時差提供）蔡依林緊身戰袍曲線畢露。（凌時差提供）

蔡依林壓軸換成短髮造型。（凌時差提供）蔡依林壓軸換成短髮造型。（凌時差提供）

蔡依林戴上墨鏡帥勁十足。（凌時差提供）蔡依林戴上墨鏡帥勁十足。（凌時差提供）

蔡依林率領舞者唱跳。（凌時差提供）蔡依林率領舞者唱跳。（凌時差提供）

蔡依林大巨蛋打造電音派對。（凌時差提供）蔡依林大巨蛋打造電音派對。（凌時差提供）

大巨蛋驚見「愉悅之女」雕像充滿話題。（凌時差提供）大巨蛋驚見「愉悅之女」雕像充滿話題。（凌時差提供）

 

