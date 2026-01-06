小禎生日小7歲男友驚喜現身 感動爆哭：我終於等到這一刻

小禎生日見到小7歲男友現身當場感動落淚。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小禎」胡盈禎上月與閨蜜佩甄等人前往中國廣州慶生，原以為小7歲的廚師男友Alan礙於工作無法同行，沒想到最後竟然驚喜現身，讓她當場激動潰堤、潸然淚下，事後她回憶起當下那一刻，感動表示「我終於等到這一刻呀！」甜蜜畫面曝光，也讓粉絲們全被感動。

佩甄在與小禎在共同主持的Podcast節目《禎甄要chat內》透露，其實這份感動其實早有伏筆，她回憶某趟與閨蜜旅行時，小禎曾語重心長地說過一句「從來沒有人給過我驚喜」，原因正是看到身邊朋友的另一半總會默默安排浪漫，長期累積才有感而發，然而這句話被朋友們牢牢記在心裡，讓小禎在40歲時收穫一場用心策畫的生日派對。

請繼續往下閱讀...

如今，小禎41歲的生日驚喜再度升級，小7歲的廚師男友Alan最後更排除萬難，甚至穿著2人初次見面時的毛衣現身，讓她忍不住瞬間爆哭。事後，小禎回憶起當下動人時刻也感性說「我就覺得我終於等到這一刻呀！」更形容男友「就是一個說到做到的人。」

好姐妹佩甄當時也在一旁見證小禎獲得幸福，形容那一刻「眼睛真的亮起來」，直言看到小禎終於等到願意為自己付出、也願意製造驚喜的人，心情就像嫁女兒一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法