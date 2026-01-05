自由電子報
娛樂 最新消息

黃鐙輝演更生人「眼前一黑」 暈眩斷片不敢開車...遭醫警告：會死掉

謝語恩（左）、黃鐙輝、李杏在《九如一家人》飾演一家人。（華視提供）謝語恩（左）、黃鐙輝、李杏在《九如一家人》飾演一家人。（華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃鐙輝在華視《九如一家人》飾演曾誤入歧途、因吸毒入獄的「楊九如師兄」，出獄後立志陪伴更生人，傳遞正向力量。他今（5日）出席宣傳活動，透露疫情後接戲類型明顯轉變，接連演出更生人、外籍移工、思覺失調患者等角色，讓他身心狀態亮起紅燈。

黃鐙輝在《九如一家人》與受刑人分享心路歷程。（華視提供）黃鐙輝在《九如一家人》與受刑人分享心路歷程。（華視提供）

黃鐙輝連續三部戲《無罪推定》、《我們與惡的距離Ⅱ》、《九如一家人》都飾演情緒高度壓抑的更生人，「應該是因為我丈母娘的關係，大家覺得我很慘」，但他也正向看待，認為能藉由角色更理解弱勢族群，「因為這些角色，才有機會去了解平常不太可能接觸到的世界」。

黃鐙輝（右）在《九如一家人》與李杏有不少對手戲。（華視提供）黃鐙輝（右）在《九如一家人》與李杏有不少對手戲。（華視提供）

黃鐙輝坦言，拍《九如一家人》一度出現低潮，常在休息時突然「斷片」，像打瞌睡一樣當機，眼前一片黑、頭暈目眩，醒來還會下意識問身邊的人：「剛剛是不是地震？」結果對方一臉困惑回他「沒有啊，你剛剛在度估（打瞌睡）」。

這樣的狀況一週會發生好幾次，讓黃鐙輝連開車都不敢，他直喊：「開到一半突然暈眩不就挫屎？」情緒上也伴隨焦慮與抑鬱。直到老婆萁萁帶他去做健康檢查，才發現是壓力過大導致腎上腺素的皮質醇失調，醫生當場警告：「好好休息，不要讓自己壓力太大，不改善的話會死掉。」

所幸戲殺青後，身體狀況逐漸好轉，但也巧合地迎來「被迫休息期」。黃鐙輝苦笑說，老天爺好像真的逼他停下來，「後來有半年都沒工作」，偏偏那時他才剛換新房，買下72坪、總價4700多萬的南港豪宅，「休息得很緊張，停住的時候只好想未來」。

黃鐙輝至庇護咖啡館體驗手沖咖啡。（華視提供）黃鐙輝至庇護咖啡館體驗手沖咖啡。（華視提供）

黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）

也因為這段空白期，黃鐙輝開始規劃一直想做卻沒時間做的事，「我決定要把英文學好」，沒想到心態一轉，他參與的電影《左撇子女孩》就傳來入圍坎城影展的好消息，讓他笑說，希望接下來「可以聽到入圍奧斯卡」。

