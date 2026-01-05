自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新有菜直播宣布「完全引退」！ 關閉社群、請粉絲街頭別相認

AV女優新有菜正式引退。（翻攝自X）AV女優新有菜正式引退。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣AV女優新有菜（新ありな）於2025年最後一天完成最後一場公開活動後，隨即透過直播向粉絲正式道別，親口宣布「完全引退」，為長達近十年的演藝生涯畫下句點。隨著直播結束，她已將個人社群平台X（前Twitter）帳號設為鎖定狀態，也同步透露未來將全面退出公眾視野。

直播中，新有菜態度堅定表示，這次的選擇並非短暫休息，而是徹底告別所有相關工作。她透露，個人社群帳號將於1月10日前陸續刪除，YouTube頻道也不再更新，最終將全面關閉，等同切斷與粉絲及外界的所有聯繫，不再以任何藝人身分活動。

值得注意的是，新有菜也在直播中特別向粉絲提出請求，若未來在街上偶然相遇，希望彼此能像普通陌生人般擦肩而過，不要主動搭話。她坦言，引退後只希望回歸平凡生活，將舞台上的一切留在過去，專心展開人生的新階段。

這樣的決定讓不少粉絲與業界人士感到不捨，但也對她的果斷與決心表達敬意。自2016年出道以來，新有菜累積了極高人氣與影響力，即便選擇轉型仍具備相當市場號召力，然而她卻毅然放下多年經營的知名度與百萬粉絲追蹤，選擇歸零重來。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中