新有菜直播宣布「完全引退」！ 關閉社群、請粉絲街頭別相認

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣AV女優新有菜（新ありな）於2025年最後一天完成最後一場公開活動後，隨即透過直播向粉絲正式道別，親口宣布「完全引退」，為長達近十年的演藝生涯畫下句點。隨著直播結束，她已將個人社群平台X（前Twitter）帳號設為鎖定狀態，也同步透露未來將全面退出公眾視野。

直播中，新有菜態度堅定表示，這次的選擇並非短暫休息，而是徹底告別所有相關工作。她透露，個人社群帳號將於1月10日前陸續刪除，YouTube頻道也不再更新，最終將全面關閉，等同切斷與粉絲及外界的所有聯繫，不再以任何藝人身分活動。

值得注意的是，新有菜也在直播中特別向粉絲提出請求，若未來在街上偶然相遇，希望彼此能像普通陌生人般擦肩而過，不要主動搭話。她坦言，引退後只希望回歸平凡生活，將舞台上的一切留在過去，專心展開人生的新階段。

這樣的決定讓不少粉絲與業界人士感到不捨，但也對她的果斷與決心表達敬意。自2016年出道以來，新有菜累積了極高人氣與影響力，即便選擇轉型仍具備相當市場號召力，然而她卻毅然放下多年經營的知名度與百萬粉絲追蹤，選擇歸零重來。

