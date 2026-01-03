直擊／《Kpop獵魔女團》快閃店來了！首週末預約額滿引爆粉絲朝聖

《Kpop 獵魔女團》官方快閃店，Saja Boys演唱爆款神曲《Soda Pop》。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕風靡全球的Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》官方快閃店壓軸來到台北。繼韓國、新加坡、泰國、日本巡迴後，最終站選在Netflix後台流量最高城市之一的台北，今（3）日於中山區正式開幕，首個週末預約瞬間額滿，引爆粉絲朝聖熱潮。

《Kpop 獵魔女團》官方快閃店各式文具用品不僅小孩愛，上班族更受用。（記者許世穎攝）

台北站快閃店與全球同步販售限量周邊，並完整還原韓國原始設計，從踏進店門那一刻起，觀眾彷彿走進電影世界，依循劇情時間軸前進，打造高度沉浸式體驗。主辦單位也提醒，官方預約系統將不定期釋出名額，若現場出現空位也會即時公告，讓更多粉絲有機會入場。

《Kpop 獵魔女團》官方快閃店滿滿的Derpy絨毛玩偶。（記者許世穎攝）

身為Netflix史上觀看次數最高的作品之一，《Kpop獵魔女團》快閃店台北站重現韓國站經典場景，包含宛如走進HUNTR/X專機機艙的沉浸式設計，隨著《Golden》、《How It’s Done》等人氣曲目，一路感受 HUNTR/X 的魅力。展區後段則由Saja Boys接力登場，《Soda Pop》、《Your Idol》再次掀起粉絲共鳴。Derpy與Sussie也如同電影中一般，陪伴粉絲穿梭各展區，成為最療癒的守護角色。

《Kpop 獵魔女團》官方快閃店以HUNTR_X的的專機機艙，跟著電影中的故事線打造沉浸體驗。（記者許世穎攝）

快閃店獨家販售多款限量商品，過去不少粉絲特地飛往韓國、日本、新加坡、泰國，仍一物難求。尤其 Derpy 鑰匙圈與各式絨毛玩偶，更是公認的「秒殺級」人氣商品。為避免單一商品遭到掃貨，主辦單位貼心啟動分流配貨機制，每日限量上架，盡可能讓每一梯次入場的粉絲，都能買到心中首選。

《Kpop 獵魔女團》經典場面神還原，Derpy腳下的盆栽一定是被踢倒的。（記者許世穎攝）

快閃店為期16天，預約方式比照韓國，需透過官方預約系統登記。首個假日名額已全數額滿，主辦單位也提醒，系統每日仍可能零星釋出名額，現場若有調整也將公告，排隊等候的粉絲仍有機會入場。更多預約與活動資訊，請持續關注官方預約網站與分工合作官方社群。

Kpop Demon Hunters Official Pop-Up Store — Taipei

Kpop 獵魔女團官方快閃店｜台北站資訊如下：

展期｜2026/1/3（六）～ 2026/1/18（日）

營業時間｜11:00–21:00（最後入場 20:30）

地點｜AIPXA LAND（台北市大同區南京西路 44 號）

入場門票｜免費入場，12／28（日）起採線上預約制

主辦方提醒，請盡早於官方網站完成預約，部分周邊商品每日限量販售，請依現場公告為準。

