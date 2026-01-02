自由電子報
娛樂 日韓

（直擊）韓星中文天花板！BABYMONSTER雅賢三段高音零失誤嗨炸

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女團BABYMONSTER今天（2日）起在小巨蛋舉行兩天的「LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT 2026 IN TAIPEI」，兩場共吸引2.4萬人朝聖，她們開場就帶來《WE GO UP》、《SHEESH》及《DRIP》等歌曲，Ahyeon展現零失誤三段高音，嗨翻全場。

BABYMONSTER首度攻上台北小巨蛋。（讀者提供）BABYMONSTER首度攻上台北小巨蛋。（讀者提供）

除了目前休息的主唱Rami之外，BABYMONSTER的Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora、Chiquita今天齊聚台北小巨蛋開唱，成員們開場帶來《WE GO UP》、《SHEESH》等夯曲，Ruka祝大家新年快樂，成員大多以英文發言，Asa以粉髮造型現身，用中文表示：「我喜歡你們，你們喜歡我嗎？」

會中文的Ahyeon表示：「大家好，雅賢來了，很開心再次見到你們。」她一度口齒不清，還先跟粉絲說「對不起」，希望今天跟大家一起製造美好的回憶。成員們一一打完招呼後，帶來夯曲《DRIP》，Asa撩動粉髮，帶來Killing Part快嘴饒舌，她一句「Asa～」瞬間引爆尖叫聲。在演唱《REALLY LIKE YOU》時，Asa送上飛吻，用中文說「MONSTIEZ愛你們」。

BABYMONSTER的Pharita（左起）、Chiquita、Ruka、Asa、Rora、Ahyeon一字排開與粉絲打招呼。（讀者提供）BABYMONSTER的Pharita（左起）、Chiquita、Ruka、Asa、Rora、Ahyeon一字排開與粉絲打招呼。（讀者提供）

Ahyeon中文果然見長，幾乎都用中文發言，甚至連Ruka抽出粉絲問題，Ahyeon也能以中文說出題目，充當主持人。第一題為「最近有沒有想要誇自己的地方？」Ruka表示想誇獎自己做了法式巧克力蛋糕，成員們也大讚好吃，Ruka也答應要做給粉絲們吃。Pharita則分享最近最放鬆的事情，是好久沒有回泰國了，就待在家裡吃媽媽煮的飯。有沒有想嘗試的台灣美食？Ahyeon用中文表示：「每次來台北的時候，我會找鳳梨酥、珍珠奶茶，喔！這是特別興奮的事，桃子珍珠茶真的好吃。」

她們在安可結束後，演唱《SUPA DUPA LUV》時搭乘花車現身，6人分兩車向左右兩側的粉絲問候，還有粉絲為Ahyeon送上畫像，讓她面露微笑。接下來與粉絲告別，Ruka用中文表示：「今天開心嗎？」Pharita則喊Ahyeon是老師，用中文說：「很幸福，很高興跟大家見面，今天很開心，謝謝你們今天來看我們。」Asa、Rora也用中文表示「下次再見」。

BABYMONSTER帶來夯曲《SHEESH》。（讀者提供）BABYMONSTER帶來夯曲《SHEESH》。（讀者提供）

Ahyeon發言之前，成員都說「老師let's go」，她依舊用流利的中文說：「我今天真的很開心，你們呢？我想你們，今天能跟你們見面特別、特別開心，雖然不太會表達，可以分享彼此的情感，我覺得很棒，有人說如果真的很愛對方，希望他能睡好覺，並保持溫暖，是我對你們的心意，你們要好好照顧、保護自己，新年快樂。」Ahyeon堪稱韓星中文天花板，連字卡上的中文都看得懂，十分厲害。最後她們再次演唱《WE GO UP》、《BATTER UP》、《SHEESH》，Ahyeon在離場前還問：「有沒有人想吃火鍋，我特別想吃火鍋。」為今天的演出劃下句點。

