陳亞蘭率藝人到新莊教長輩唱歌仔戲 白雲幫送餐

歌仔戲演員陳亞蘭教長輩舞動水袖。台上右1為王彩樺 。（記者翁聿煌攝）歌仔戲演員陳亞蘭教長輩舞動水袖。台上右1為王彩樺 。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣優質生命協會在副理事長陳亞蘭和秘書長紀寶如帶領下，2日與王彩樺、許仙姬、白雲、莊凱勛等藝人到新莊牡丹心社區照顧關懷據點，教長輩唱歌仔戲、玩遊戲，中午還為長輩用餐打菜。長輩看到平時只能從螢光幕見到的知名藝人現身眼前，大家都很興奮，不僅勇於表現，紛紛合影留念。

歌仔戲演員陳亞蘭（前）教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打，後排右1為王彩樺。（記者翁聿煌攝）歌仔戲演員陳亞蘭（前）教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打，後排右1為王彩樺。（記者翁聿煌攝）

「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原！」歌仔戲演員陳亞蘭教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打，主持人紀麗如扮演馬匹，讓長輩騎乘，還穿著戲服揚起水袖揮舞，王彩樺則反串「鐵獅玉玲瓏」，加上有趣的鄉土俚語，逗得長輩哈哈大笑，協會理事長陳專森也被拱上台表演。

藝人白雲（左二）和莊凱勛（右）隨雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩家中噓寒問暖。（記者翁聿煌攝）藝人白雲（左二）和莊凱勛（右）隨雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩家中噓寒問暖。（記者翁聿煌攝）

藝人白雲和莊凱勛隨著雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩簡伯伯家中，簡伯伯看到藝人親自來送餐關懷，非常感動，潘素娥說，簡伯伯因肢體障礙，行動不便，每天都由據點志工送餐，白雲提醒簡伯伯，因天氣寒冷，要注意保暖。

紀寶如說，面對超高齡社會來臨，協會除了在台中成立據點，幫忙照顧長輩，也會帶領藝人到全省各地據點去關懷。除了獻藝獻歌娛樂長輩，還會攜帶物資，像這次牡丹心據點，就帶了雞湯、麥片和毛帽等，贈送給每位長輩。

社會局副局長吳淑芳和新莊區長朱思戎中午到牡丹心據點，和陳亞蘭、王彩樺等人一起幫忙長輩打菜，吳淑芳說，感謝台灣優質生命協會在歲末天寒，到據點來關懷長輩。牡丹心社區曾獲得衛福部113年度金卓越社區殊榮，據點平時提供多元福利服務，除了長輩，還服務兒少、新住民和身障者等。

