《30歲處男》男神回來了！町田啓太15週年台北甜度爆表

〔記者鍾志均／台北報導〕日本男神町田啓太相隔一年多再度降臨台北，見面會直接「開外掛」，他身穿白色西裝，從觀眾席緩步現身，現場燈光彷彿自動追焦，氣氛瞬間被拉到最高點。

今年正逢町田啓太出道15週年，他在活動中回顧自己參與過的90多部作品，其中讓亞洲觀眾集體入坑的，莫過於經典代表作《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，甜度至今仍被反覆回味。

町田啓太相隔一年多再度降臨台北，人氣再上一層樓。（Marie Claire提供）

隨著《今際之國的闖關者》、《幽遊白書》等作品在Netflix全球上線，他的名字也被越來越多國際觀眾記住。

町田啓太坦言，特別享受挑戰未知角色，「只要是沒演過的，我都很想試試看。能把角色的『頂尖狀態』演出來，對我來說是很大的成就感。」

這份「挑戰魂」在影集《玻璃之心》中展現得淋漓盡致。他飾演傳奇樂團TENBLANK的吉他手高岡尚，從完全不會彈電吉他開始苦練，如今不只駕輕就熟，還擁有一把被粉絲暱稱為「小綠」的薄荷綠電吉他。

見面會上，他一口氣演奏劇中熱血名曲、《30歲處男》的片頭旋律，甚至驚喜來段《望春風》，最後再送上未命名的原創曲，讓粉絲忍不住封他為「寶藏王子」。

町田啓太登上1月封面人物。（Marie Claire提供）

事實上，町田啓太坦率分享，最初的夢想其實是成為職業舞者，後來在Netflix電影《10DANCE》中被悄悄填補；該片由他與竹內涼真合作，町田形容兩人在戲裡戲外反差極大，競爭關係激出意想不到的火花。

聊到未來，町田啓太不只想繼續突破角色框架，也期待能跨足幕後製作，甚至公開放話：「很希望有一天能和台灣的團隊合作。」

這趟臺北行，也讓他正式晉升「台灣美食通」，包括通化夜市的炸臭豆腐、冰火湯圓、芝麻球全數攻略成功，還特地挑選在地小物當作粉絲抽獎禮物，誠意滿滿。

