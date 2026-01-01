張惠妹台東跨年8千發煙火炫爆 唱CORTIS「吳麗萍」10萬人笑瘋

張惠妹壓軸台東跨年晚會，一連唱了十多首歌曲。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕天后「阿妹」張惠妹果真「妹力四射」，昨（31日）晚領軍多組歌手在家鄉台東開唱，除了在台東國際地標海濱公園湧進10萬粉絲參加「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，另外線上直播最高吸引28萬網友同時觀看，直至凌晨１點半都還有20萬人在線看直播，光是阿妹個人演出部分就超過70分鐘，讓歌迷看得大呼過癮，也搶先聽到昨天才發布的新歌《我的存在就是愛你》。

台東跨年晚會被很多網友大讚是全台最猛跨年演出，倒數時刻阿妹和A-Lin率眾歌手一起倒數，現場施放8千發，長達5分鐘的煙火秀，台上台下互道新年快樂，另外所有歌手也熱唱阿妹的歌曲《三天三夜》，阿妹也喊話要大家跳起來。

請繼續往下閱讀...

台東跨年演唱會施放燦爛煙火。（台東縣政府提供）

昨晚阿妹看到現場滿滿的人潮直呼：「實在太美了，我們在後台看那個電視，每一個人都充滿幸福的笑臉。謝謝你們今天在這裡，我們大家一起跨年。」阿妹一連帶來《站在高崗上》、《What's Up》等十多首歌曲，還演唱方大同創作的《特別的人》，表示要把這首歌獻給一個特別的人。

另外演唱新歌前阿妹談到：「2025年的最後一天，我想要唱這首歌，想要表達這首歌的意思，我希望大家回去的時候也可以好好的看一下歌詞 ，然後練一下，然後也許可以抒發你們的情感。那今天呢就我來唱給你們聽，因為這是首新歌，《我的存在就是愛你》。」

A-Lin第一次在家鄉台東唱跨年晚會。（台東縣政府提供）

有趣的是，阿妹最後還唱了韓團CORTIS歌曲《GO！》，唱著聽起來宛如「吳麗萍好像搭丟賽」的歌詞，還小跳舞蹈，笑翻觀眾，再串聯自己的歌曲《前進烏托邦》，為台東跨年晚會劃下句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法