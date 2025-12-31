全台灣最辣！安心亞超兇碗公奶美成這樣

安心亞噴火造型再突破。（百鴻揚提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕連莊多年「全台最辣」、跨年收視之冠的「辣感女神」安心亞，今晚空降台北市政府，大陣仗攜30位舞者，連續唱跳13分半的勁歌熱舞，包括Aespa《Whiplash》、Black Pink《Jump》和G-Dragon《Home Sweet Home》3首夯曲，令現場觀眾驚艷不已，不少人在台下跟著跳起來。

日前被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，安心亞無懼按鍵傷人，在2025最後一天以直球對決的方式，在「2026台北最High新年城」一出場先在8人舞群烘托下，送上搖滾版《呼呼》，造型上一身銀白搭配白色流蘇外套，有別於以往的嫵媚，「呼」出帥氣新意。

《呼呼》唱完，她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱《女孩站出來》時，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，這是她繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲、和「緋紅女神」等經典跨年裝扮後，噴火造型再突破；據悉整套表演節目耗資破百萬。

安心亞說：「我們一直以來都是不計成本，團隊在製作上非常用心，我覺得最珍貴的不是花多少錢，而是大家願意為了這一晚，把最好的表演呈現給觀眾。今年有些歌都做了改編，增添搖滾的元素，風格是比較酷帥的。」

緊接著，3首韓流熱歌登場，由於安心亞近期忙於電視劇《整形過後》，和電影《陽光女子合唱團》的交叉宣傳，為了跨年舞台，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，希望能達到舞蹈總監大目老師高標準的要求，她說：「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其《Whiplash》還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」

下台後她和團隊互相擁抱、互道辛苦了，她說：「倒數的瞬間，最重要的是大家一起完成了一件很棒的事情，今年在節目內容上更重視節奏跟情緒的起伏，希望給大家的不只是熱鬧，還有更不一樣的視覺感受。」

