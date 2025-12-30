自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平生前善舉曝光！「涼糕哥」游勝綸慟悼貴人：謝謝您救我

涼糕哥（右）慟憶曹西平生前曾雪中送炭。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平今（30日）驚傳辭世，享壽66歲，消息震撼演藝圈，回首他生前義不容辭提攜後輩、雪中送炭的往事；當中「涼糕哥」游勝綸曾受他幫助，如今傳來噩耗也沉痛發聲，親揭自己曾在人生低谷被曹西平「救過一命」，感性追憶這段長達13年的深厚情誼。

游勝綸透露，一早接獲曹西平辭世消息頓時難以置信，「我不信，不知道該怎麼信...」直到新聞依序證實才逐漸接受事實，回憶自己從18歲到31歲的13年間，2人通話往往一聊就是好幾個小時，直言曹西平是「這一輩子最大的貴人」，並感謝他當年在自己最艱難的時候伸出援手，「謝謝您當年救我，雪中送炭，永遠在心裡！」

事實上，2016年游勝綸曾為追逐星夢，放棄國手機會休學轉當男模，卻在簽入公司後陷入前途迷惘，甚至罹患憂鬱症，當時他曾私訊曹西平求助；爾後，曹西平為此十分擔心，更一直將此事放在心上，還曾整晚在臉書向粉絲求救，希望能聯繫上游勝綸。如今，隨著曹西平離世，這段往事再被翻出，也讓外界看見他生前默默守護後輩的一面。

點圖放大header
點圖放大body

