（影）巨型公牛還不夠！蔡依林躍上30公尺巨蟒環繞大巨蛋 4萬人被驚呆

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林今晚在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，親手打造史詩級「愉悅宇宙」，她登場便向全場喊話：「今天晚上大家都好嗎？讓我聽聽你們的聲音好不好」，更霸氣站上30公尺長的巨型蟒蛇升天，瞬間點燃4萬名觀眾的熱情。

蔡依林首度在台北大巨蛋開唱。（凌時差提供）

開場Jolin化身「馴獸女王」，先出動高達三層樓的巨型公牛繞場演出，氣勢驚人。隨後她更霸氣站上巨型蟒蛇登場，震撼視覺讓現場觀眾驚呼：「太扯了」。

蔡依林踏上巨型蟒蛇霸氣繞場。（讀者提供）

天后唱完《紅衣女孩》，她再度祭出震撼橋段，在大巨蛋施展「操縱大蛇之術」，召喚「慾望巨蟒」演唱《美杜莎》，身手俐落的她一腳踏上巨蟒，並搭乘大蛇繞行大巨蛋一週與全場歌迷互動。

蔡依林站上巨型蟒蛇開唱。（凌時差提供）

完成繞場後，Jolin直攻延伸舞台，接連演唱《D.I.Y.》與《I’M NOT YOURS》，掀起演唱會首波高潮。開場短短10分鐘，便以「巨蟒繞場巡禮」結合高空唱跳，成功解鎖大巨蛋舞台，也被歌迷封為「史上最狂開場」，寫下大巨蛋演唱會最具話題性的開場橋段之一。

蔡依林率領舞者唱跳。（凌時差提供）

這次演唱會除了主舞台，另斥資打造三座沉浸式互動舞台，搭配媲美國際巡演規格的頂級視覺特效，加上七套前衛時尚造型，以及36名來自世界各地的專業舞者與特技舞群，完整呈現磅礡氣勢，打造出獨一無二的沉浸式感官饗宴。這場超過150分鐘的魔幻大秀，宛如一部結合時尚、藝術與音樂的史詩級音樂奇幻鉅作。

