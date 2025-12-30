3層樓高巨牛繞場！蔡依林斥資9億打造萬獸派對 震撼畫面曝光

蔡依林首度在大巨蛋開唱。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，她親手打造史詩級「愉悅宇宙」演唱會，一舉開啟百無禁忌的「人間樂園」，總成本斥資台幣9億，今起3場演唱會火速完售，12萬捧場吸金台幣5.6億。

天后以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗造型等各項細節皆環環相扣主題，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」。

蔡依林化身大地精靈。（凌時差提供）

演唱會共分成「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”（花園中的女孩”出走”）」、「PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）」、「SURRENDER THE FOOL（愚者的奉獻）」、「BEFORE THE TRUTH（真相之前）」、「THE GARDEN OF HER OWN（她創造的花園）」五大故事章節串聯，結合「覺醒之巔」、「慾望異域」、「感官樂土」、「真相之書」、「繽紛夢境」、「愉悅樂園」六大奇幻華麗場景相互映襯。

蔡依林戴上面具扮演慾望守護者。（凌時差提供）

Jolin這次開唱化身「馴獸女王」，把「人間樂園」變成「萬獸派對」，開場巨型高達3層樓高的公牛霸氣繞場，全面震撼視覺感官。隨後她化身「慾望守護者」，登上「覺醒之巔」迎「慶典公牛」盛大出巡。

巨型公牛環繞大巨蛋。（讀者提供）

開場Jolin站在天平兩端與祭司對望，內心對於完美樂園充滿疑惑的她，隨後奮不顧身往下跳墜入充滿未知誘惑的世界。緊接著帶著神秘感的音樂響起，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾都以為她會出現在公牛牽引的戰車上，她戴上「愉悅與苦痛」雙面頭盔化身「慾望守護者」選唱《SEVEN》揭開序幕。

