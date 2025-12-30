自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平愛恨分明 不滿昔日節目搭檔包偉銘

曹西平（左）和包偉銘早年曾是電視綜藝節目主持搭檔。（翻攝自曹西平、包偉銘臉書）曹西平（左）和包偉銘早年曾是電視綜藝節目主持搭檔。（翻攝自曹西平、包偉銘臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深藝人曹西平29日經傳過世消息，享壽66歲，新北市消防局三重分隊昨晚22時27分接獲通報，前往曹西平位在三重住處，抵達後確認為OHCA（到院前心肺功能停止）案件，入行逾40年的曹西平因大砲性格，曾和資深藝人包偉銘有過不合傳聞。

2人在1989年曾是中視戶外交友節目《來電五十》主持搭檔，外傳曹西平對包偉銘不滿已久，曾表示包偉銘結婚僅用臉書通知，讓曹西平覺得不被尊重，更透露家道中落時，包偉銘沒有關心。

多年前曹西平上中天《小明星大跟班》節目，親口表示包偉銘在他最落魄的時候不聞不問，曹西平難過回憶：「我就在台中公園對面賣可麗餅，如果說是朋友，有來看過嗎？」不爽包偉銘裝熟爆他的料。

更讓曹西平不爽的是，資深台語歌手龍千玉的老公被曝光是曹南平，被包偉銘認證，從此2人結下樑子，他說當時氣到告訴包偉銘，對外不要再以「曹西平好朋友」自稱，他說：「我聽到這幾個字很難受！」

後來有次錄影，曹西平與包偉銘同台，據悉當時2人見面後氣氛尷尬，曹西平當場質問包偉銘，為何沒來他演唱會，因曹西平有去包偉銘婚禮，一旁包偉銘老婆劉依純則跳出來緩頰，表示因在國外，引來曹西平秒嗆：「小S也在國外，但有送花籃。」讓現場氣氛為之凝結。

不過後來曹西平受訪時，表示早已原諒包偉銘，希望媒體不要再問。

相關新聞：曹西平驚傳過世享壽66歲 警排除外力介入



