曹西平驚傳過世享壽66歲 警排除外力介入

資深藝人曹西平29日傳出不幸過世噩耗，享壽66歲。（翻攝自曹西平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平29日傳出過世消息，前天宜蘭發生7.0強震，他第一時間也在臉書發文報平安，直呼快嚇死了，表示自己碰到地震都不會跑，「我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排。」沒想到傳出過世噩耗。

新北市消防局三重分隊昨晚22時27分接獲通報，前往曹西平位在三重住處，抵達後確認為OHCA（到院前心肺功能停止）案件，救護人員初步觀察，他身上出現明顯屍斑與肢體僵硬，判定已死亡多時。

請繼續往下閱讀...

昨晚由三重轄區警方到場協助，初步排除外力介入，但詳細死因仍待後續進一步釐清。曹西平乾兒子報案後表示，在經過家屬同意不送醫，並將現場交由警方處理，醫護人員判斷疑似因內科疾病引發死亡。

出道逾40年的曹西平，以《野性的青春》走紅歌壇，過去常上遍各大通告節目，拿著哨子在棚內吹哨、一句「你這個醜八怪」成為經典台詞，說話直率又風趣獲得不少粉絲喜愛，至今（30）日一早，大批網友粉絲湧入他臉書哀悼，希望曹西平一路好走。

相關新聞：66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法