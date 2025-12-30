自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平驚傳過世享壽66歲 警排除外力介入

資深藝人曹西平29日傳出不幸過世噩耗，享壽66歲。（翻攝自曹西平臉書）資深藝人曹西平29日傳出不幸過世噩耗，享壽66歲。（翻攝自曹西平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平29日傳出過世消息，前天宜蘭發生7.0強震，他第一時間也在臉書發文報平安，直呼快嚇死了，表示自己碰到地震都不會跑，「我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排。」沒想到傳出過世噩耗。

新北市消防局三重分隊昨晚22時27分接獲通報，前往曹西平位在三重住處，抵達後確認為OHCA（到院前心肺功能停止）案件，救護人員初步觀察，他身上出現明顯屍斑與肢體僵硬，判定已死亡多時。

昨晚由三重轄區警方到場協助，初步排除外力介入，但詳細死因仍待後續進一步釐清。曹西平乾兒子報案後表示，在經過家屬同意不送醫，並將現場交由警方處理，醫護人員判斷疑似因內科疾病引發死亡。

出道逾40年的曹西平，以《野性的青春》走紅歌壇，過去常上遍各大通告節目，拿著哨子在棚內吹哨、一句「你這個醜八怪」成為經典台詞，說話直率又風趣獲得不少粉絲喜愛，至今（30）日一早，大批網友粉絲湧入他臉書哀悼，希望曹西平一路好走。

相關新聞：66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中