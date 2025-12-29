自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Danielle被踢出NewJeans！關鍵家人就是媽媽 慫恿成員出走？

Danielle被踢出NewJeans。（達志影像）Danielle被踢出NewJeans。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團「NewJeans」的所屬經紀公司ADOR今天（29日）宣布已與成員Danielle解除專屬合約，且將提告其家人，韓國媒體報導正是Danielle的媽媽。

ADOR今天發出聲明，表示Danielle難以再以NewJeans成員、ADOR旗下藝人的身分與他們一起合作，因此宣布解除專屬合約。ADOR也說明：「對於造成此次紛爭局面，並對NewJeans成員脫隊及回歸延遲負有重大責任的Danielle的一位家人以及前代表閔熙珍，公司將追究其法律責任。」

傳出Danielle的媽媽與閔熙珍聯手。（達志影像）傳出Danielle的媽媽與閔熙珍聯手。（達志影像）

根據《헤럴드경제》報導，ADOR聲明中的這位家人，就是Danielle的媽媽，據傳她協助閔熙珍釀成此次「非法挖角」（Tampering）疑雲的關鍵角色。綜觀這一年來的紛爭，Danielle確實是最勇於表達對閔熙珍愛的成員，數度公開表示：「代表我們愛你！」似乎完全沒在怕。

至於其他成員，原本在南極的Hanni經過與公司詳談後，決定繼續留在ADOR，而 Minji 目前正在與ADOR進行對話中。ADOR今天也再度發出聲明，對於Haerin、Hyein及Hanni成員的不實謠言、誹謗等行為，絕不容忍，不排除以法律措施因應。

此外，根據《Xports News》報導，ADOR表示，預計將在今天提交損害賠償的起訴狀，直指Danielle的行為已經牴觸專屬合約，包括簽署其他合約、進行獨立的演藝活動或者做出損害團隊名譽以及信用的行為，雖然ADOR要求Danielle更正，不過並未在規定時間內獲得修正，因此決定解除合約。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中