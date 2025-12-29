Danielle被踢出NewJeans！關鍵家人就是媽媽 慫恿成員出走？

Danielle被踢出NewJeans。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團「NewJeans」的所屬經紀公司ADOR今天（29日）宣布已與成員Danielle解除專屬合約，且將提告其家人，韓國媒體報導正是Danielle的媽媽。

ADOR今天發出聲明，表示Danielle難以再以NewJeans成員、ADOR旗下藝人的身分與他們一起合作，因此宣布解除專屬合約。ADOR也說明：「對於造成此次紛爭局面，並對NewJeans成員脫隊及回歸延遲負有重大責任的Danielle的一位家人以及前代表閔熙珍，公司將追究其法律責任。」

傳出Danielle的媽媽與閔熙珍聯手。（達志影像）

根據《헤럴드경제》報導，ADOR聲明中的這位家人，就是Danielle的媽媽，據傳她協助閔熙珍釀成此次「非法挖角」（Tampering）疑雲的關鍵角色。綜觀這一年來的紛爭，Danielle確實是最勇於表達對閔熙珍愛的成員，數度公開表示：「代表我們愛你！」似乎完全沒在怕。

至於其他成員，原本在南極的Hanni經過與公司詳談後，決定繼續留在ADOR，而 Minji 目前正在與ADOR進行對話中。ADOR今天也再度發出聲明，對於Haerin、Hyein及Hanni成員的不實謠言、誹謗等行為，絕不容忍，不排除以法律措施因應。

此外，根據《Xports News》報導，ADOR表示，預計將在今天提交損害賠償的起訴狀，直指Danielle的行為已經牴觸專屬合約，包括簽署其他合約、進行獨立的演藝活動或者做出損害團隊名譽以及信用的行為，雖然ADOR要求Danielle更正，不過並未在規定時間內獲得修正，因此決定解除合約。

