娛樂 最新消息

阿信以德報怨重摔後感性致謝朱孝天 不忍F3承受壓力仔仔獻吻安慰

〔記者陳慧玲／台北報導〕「F✦FOREVER恆星之城」演唱會今（22日）晚落幕，阿信在演唱《派對動物》時重摔舞台，事後包括吳建豪、「仔仔」周渝民都獻吻安慰他，演出尾聲，阿信也談到心中的感謝，其中包括感謝未能參與演出的朱孝天，粉絲感動不已，因為日前朱孝天才在社群透過影片提到自己遭「潑髒水」等矛盾指控，粉絲直誇阿信「以德報怨」。

阿信不忘感謝朱孝天。（翻攝自微博）阿信不忘感謝朱孝天。（翻攝自微博）

在阿信與相信音樂營運長「艾姐」謝芝芬的極力促成下，F4重新回歸舞台，並耗資2.5億元打造演唱會，儘管少了朱孝天，但阿信沒放棄未來有更完整的陣容，今晚他重摔後仍感性談到：「我是阿信，再過不到一個小時，我就會回到五月天，過了今晚，我也不知道，未來能夠和他們一起站上舞台的第四人會誰，也許是我在恆星之城舞台上的最後一次，我想佔用大家一點時間，感謝Jerry（言承旭），Vic（周渝民），VanNess（吳建豪），還有感謝當年拍攝《流星花園》的柴姐。」

阿信（左二）重摔後重返舞台繼續唱，仔仔（右二）獻吻安慰。（翻攝自微博）阿信（左二）重摔後重返舞台繼續唱，仔仔（右二）獻吻安慰。（翻攝自微博）

接著阿信談到：「也感謝暫時未能赴約的 Ken（朱孝天），我知道，這不是所有人最期待的畫面，但這是我能為你們呈現最好的風景。」。另外阿信也談到自己加入「F3」巡演的原因：「是因為我不忍心，讓這個四面台始終空著一個角落，不忍心讓這三個人承受所有壓力，更不忍心讓等待了二十年的你們希望落空。 2025也許不是你人生中最好的那一年，但是是他們重新走回你生命裡的這一年。」現場粉絲聽了直呼感動快哭了！

