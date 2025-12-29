李連杰頻傳死訊 證實已立遺囑

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲的「功夫皇帝」李連杰最近受訪透露早就已經立好遺囑，在家也不避諱講生死。

對於生死議題，李連杰受訪時表示，早在2000年還在美國好萊塢來發展時，外國記者就會關注相關的議題。被問到有沒有立遺囑？李連杰說：「其實那時候就開始講了，4、5年前我去尼泊爾，我跟我的小女兒坐在房間裡，她拿著電腦跟著我說：『你再重說一遍最新的』，我說什麼？她說遺囑，我們就這麼公開談的，在我們家裡都很正常。」

李連杰不避諱談生死。（資料照，記者王文麟攝）

李連杰過去頻傳死訊，他笑說家人也已經習慣了，前年11月他來台宣傳新書時還自嘲「我還沒死」。不過今年就傳出他身體有恙，在病床相當虛弱，原來是動手術切除頸部腫瘤，結果之後又傳出李連杰是動了換心手術，事後他脫衣闢謠，表示人言可畏，希望不要用不幸的事情去炒作。

李連杰雖然幾乎息影，不過最近也參演了吳京的新電影《鏢人》，他表示希望能夠做好綠葉，完成武俠片的傳承，希望能夠幫別人完成夢想，「只要你願意，我不收錢，免費的給你推向全世界，讓更多人欣賞你們，喜歡練武術的方法。」他表示自己退休了，「基本上找到自己等待的最後一刻，拜拜！其他時間就是幫助其他的孩子們，幫助他完成更大的夢想。」

