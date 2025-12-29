自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

李連杰頻傳死訊 證實已立遺囑

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲的「功夫皇帝」李連杰最近受訪透露早就已經立好遺囑，在家也不避諱講生死。

對於生死議題，李連杰受訪時表示，早在2000年還在美國好萊塢來發展時，外國記者就會關注相關的議題。被問到有沒有立遺囑？李連杰說：「其實那時候就開始講了，4、5年前我去尼泊爾，我跟我的小女兒坐在房間裡，她拿著電腦跟著我說：『你再重說一遍最新的』，我說什麼？她說遺囑，我們就這麼公開談的，在我們家裡都很正常。」

李連杰不避諱談生死。（資料照，記者王文麟攝）李連杰不避諱談生死。（資料照，記者王文麟攝）

李連杰過去頻傳死訊，他笑說家人也已經習慣了，前年11月他來台宣傳新書時還自嘲「我還沒死」。不過今年就傳出他身體有恙，在病床相當虛弱，原來是動手術切除頸部腫瘤，結果之後又傳出李連杰是動了換心手術，事後他脫衣闢謠，表示人言可畏，希望不要用不幸的事情去炒作。

李連杰雖然幾乎息影，不過最近也參演了吳京的新電影《鏢人》，他表示希望能夠做好綠葉，完成武俠片的傳承，希望能夠幫別人完成夢想，「只要你願意，我不收錢，免費的給你推向全世界，讓更多人欣賞你們，喜歡練武術的方法。」他表示自己退休了，「基本上找到自己等待的最後一刻，拜拜！其他時間就是幫助其他的孩子們，幫助他完成更大的夢想。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中