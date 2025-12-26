周杰倫出手炸裂！甜擁昆凌放閃竟藏「432萬畢卡索名畫」 林俊傑陳冠希都按讚

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫耶誕節在IG曬出與愛妻昆凌的甜蜜合照，夫妻倆依偎在耶誕樹旁互道祝福，畫面幸福感爆表，立刻被粉絲封為「最溫馨耶誕閃照」。不過，比起周杰倫放閃昆凌，更讓網友們震驚又暴動的，卻是照片一側悄悄入鏡，且來頭不小的藝術收藏。

周杰倫在該則IG貼文中寫下「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。」眼尖網友立刻認出，牆上那幅畫正是畢卡索（Pablo Picasso）的名作《聖誕老公公》（Père Noël），完成於1959年12月24日耶誕夜，是畢卡索晚期極具代表性的作品之一，貼文更吸引林俊傑、陳冠希按讚。

請繼續往下閱讀...

周杰倫（左）甜擁昆凌入鏡，一旁的畢卡索名畫被眼尖網友認出。（翻攝自IG）

這幅《聖誕老公公》以鮮明奔放的色彩描繪耶誕老人與繽紛花朵，充滿童趣與生命力，呼應畢卡索晚年追求「回到孩子視角」的創作理念。根據拍賣紀錄，該作品曾於2018年在Christie's拍賣會上，以13.75萬美元（約432萬元台幣）成交，身價不斐。

事實上，這幅畫最初是畢卡索贈送給友人Gilberte Duclaud與其丈夫Serge Chauby的節日禮物，也完美對應他那句廣為流傳的名言，「我花了4年畫得像拉斐爾，卻用一輩子學習像孩子一樣畫畫。」周杰倫近年熱衷收藏畢卡索作品，這回透過與昆凌的耶誕合照，意外讓1959年的耶誕祝福於現今再被看見，也讓粉絲們驚呼：「這才是真正的耶誕驚喜！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法