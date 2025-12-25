自由電子報
娛樂 音樂

謝和弦老婆耶誕節假抱怨真放閃 曝成「全民公敵」

歌手謝和弦（左）和陳緗妮育有2女。（翻攝自臉書）歌手謝和弦（左）和陳緗妮育有2女。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手謝和絃與陳緗妮婚後育有2女，今（25）為耶誕節，陳緗妮突然在社群發文抱怨，「先生（謝和弦）最會做的事，就是讓我變成『全民公敵』」，看似抱怨，直到往下看文章內容，才發現根本就是在放閃。

陳緗妮發文看似抱怨實則放閃。（翻攝自臉書）陳緗妮發文看似抱怨實則放閃。（翻攝自臉書）

陳緗妮透露，前幾天謝和弦不知道為何突然告訴她，覺得陳緗妮《冷》這首歌做得太好聽了，想把這首歌收入下一張專輯，這讓陳緗妮非常驚訝，甚至不敢相信自己聽到什麼，後來才知道謝和弦會一個人在書房看她的MV，戴上耳機重複聽她的歌。

謝和弦（左）告訴陳緗妮想把她的音樂放進自己的專輯。（翻攝自臉書）謝和弦（左）告訴陳緗妮想把她的音樂放進自己的專輯。（翻攝自臉書）

謝和弦還說，專輯裡都會有彩蛋，想把陳緗妮的作品當作Bonus，陳緗妮當下阻止，認為謝和弦的粉絲想要聽的就是他的音樂，擔心聽到陳緗妮的歌會覺得被強迫。說著說著，最後結論是「先生都太過於把我放在前面了，導致我老是被別人當作敵人，好像都要透過跟我做比較...多說幾句陳緗妮的壞話才會得到成就感似的」，最後更標註#陳緗妮是很多人的假想敵。不少人看完之後覺得，這明明就是放閃，讓人睜不開眼睛。

