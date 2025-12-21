別剉～「赤馬紅羊劫」60年再臨！ 4生肖「天火煉真金」化解有道

對於明年犯太歲的4生肖，命理師認為赤馬紅羊劫的破解之道，是將此轉化為「養財、養信任、養格局」的黃金契機！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理界高度矚目，一個「每60年才出現一次」的強大能量組合即將到來！2026丙午「赤馬年」與2027丁未「紅羊年」接踵而至，古老的「赤馬紅羊劫」預言再度浮上檯面。

研究幸運命理多年的菲菲老師分析，史上多次丙午、丁未年均伴隨王朝更迭、社會劇變，有些人認為這不是偶然，可能是天地能量運轉的必然警示，面對被稱為「能量高峰與劇烈變革」的2026年，菲菲老師直指核心，這不是末日預言，而是一場 「天火煉心」的終極考驗，其中又以屬馬、鼠、兔、雞4大生肖影響最劇。菲菲老師提點，「以信安渡，以智煉心」，掌握3大轉運吉日，太歲年也可以是將危機化為人生躍升的黃金轉機！

另外，除了「冬至+天赦日」這天是祈求來年新運的好日子，菲菲老師提醒，明年立春和另外6個天赦日也是祈福轉運吉日。

【Q：什麼是赤馬紅羊劫？】

隨著2026丙午年、2027丁未年愈來愈近，「赤馬紅羊劫」這個古老的名字開始在網路引發討論。為何每60年一輪的丙午、丁未年，會被賦予如此深刻的歷史聯想？

．「赤馬」指丙午年，因天干丙火、地支午火皆屬火，色赤，午為馬。

．「紅羊」指丁未年，天干丁火、地支未羊。

這種雙火相疊、能量極盛的年份組合，往往伴隨著巨大的社會動盪、制度更迭與價值衝擊，故有命理老師認為這是「劫數」的警示。

【Q：赤馬紅羊劫能化解嗎？】

菲菲老師認為，與其將它視為註定的災禍預言，不如理解為一種深刻的提醒：當外在環境來到變動的臨界點，我們內在的「定錨」是什麼？丙午年不是「劫」，是「信念之火」的淬煉場！2026丙午年的本質，是一個 「重啟信念、明心立志」的年份。

．「赤馬」的能量本質：天干「丙火」與地支「午火」雙火交疊，帶來強大動能。這股能量如同覺醒與重生的烈火，它既可能表現為外界的快速變革、制度更替，也可能在內心點燃我們對「誠信、專業、真實」的重新追求。虛浮與投機者將被淘汰，有根有據的個人與團隊方能站穩。

．真正的啟示：所謂「劫」，考驗的是我們能否在劇烈動盪中「安住信念」。當社會價值重塑，個人運勢的關鍵便在於能否 「以專業為根，以信念為光」，

在「責任與信念同行」中，將此年轉化為「養財、養信任、養格局」的黃金契機。簡單說，丙午年是火煉真金的一年。你的「真金」，就是你的專業、誠信與內在的穩定。

【丙午年犯太歲4生肖「火煉真金」消災解厄這麼做】

➤生肖馬：值太歲（本命年）│在壓力中「把事做對」

．運勢：這是你「煉心」的主場。責任與壓力並至，卻也是「找回初心」、讓「名聲被看見」的關鍵期。關鍵在於「把事做對」，而非做多。

．主要禁忌：避免在 農曆五月（午月，火最旺）做重大決策。遠離高風險投機，謹防「火」帶來的心急與誤判。

．開運3心法：

1.穿戴金屬色，多使用白、金、銀色系物品（如手錶、項鍊），以「金」來調和過旺的「火」，幫助頭腦清明。

2.主動「授權」：避免事必躬親，學會信任夥伴，這能有效疏通壓力。

3.專注本業：將火熱能量投入在精進專業技能上，正是「專業變現」的好時機。

➤生肖鼠：沖太歲│在變動中學習「真誠溝通」

．運勢：子午相沖，意味著人際、合作、居住環境的變動。這是學習「柔軟」與「真誠溝通」的一年，急於分對錯只會放大衝突。

．主要禁忌：切忌衝動離職、分手或與人正面衝突。簽約前務必冷靜思考至少一天。

．開運3心法：

1.穿戴綠色、褐色：佩戴木質飾品或相關色系衣物，以「木」來通關，緩和水火之沖。

2.合作需「明訂契約」：任何合作務必將條款白紙黑字寫清，體現 「信任經營」的謹慎。

3.多往東方走動：東方屬木，多去公園、山林走走，吸收自然和諧之氣。

➤生肖兔：破太歲│在關係中實踐「慢下來」的愛與信任

．運勢：容易遇到人際關係（含合作、感情）的意外摩擦或破壞。這呼應了年運中感情 「理性回歸」 的趨勢，需要 「少一點試探，多一分誠實」 。

．主要禁忌：避免為朋友做財務擔保，也忌在情緒當下說出決絕的話。謹防熟人之間的財務糾紛。

．開運3心法：

1.佩戴水藍色飾品：以「水」的智慧來潤滑關係，緩解突如其來的緊張。

2.檢查合作細節：與夥伴、伴侶一起重新檢視並確認共同的目標與規則，加固信任基礎。

3.培養共同興趣：從事靜態、需要耐心的共同活動（如烹飪、園藝），讓關係 「慢下來」。

➤生肖雞：破太歲│在競爭中「以誠養心」

．運勢：同樣受人際關係困擾，但更多體現在隱性的競爭、比較或背後是非。這是鍛鍊 「心平氣順」、專注自我成長的時期。

· 主要禁忌：勿捲入辦公室八卦或派系之爭。發言前多思考三秒，避免無意間得罪人。

· 開運3心法：

1.布置書桌北方：在個人工作區域的北方，放置一杯清水或黑色筆筒，有助冷靜思維，遠離口舌。

2.低調進修：將精力投入於學習新知識或技能，呼應年運的 「重啟信念」 ，用實力說話。

3.親近自然：定期散步、踏青，實踐 「收心」「節火」 的健康之道。



【2026三大祈福轉運日】

1.立春（2026年2月4日）

一年能量之始，是設定 「重啟信念」 年度目標的最佳時刻。

．行動建議：當天早晨，可面朝東方（生旺方位），寫下新年計畫，並存入168元吉祥數字至帳戶，象徵 「以信立業，以智聚財」 的開始。

2.天赦日（共6天）

上天赦罪祈福日，適合清理舊債、舊物、舊恩怨。2026年的天赦日為3/5（農曆1/17）、5/4（農曆3/18）、5/20（農曆4/4）、7/19（農曆6/6）、10/1（農曆8/21）、12/16（農曆12/8），共計6日。

．行動建議：可整理家居，捐出不需要的物品，並誠心祈願。這正實踐了讓一切「虛偽的、表面的」被淘汰，為新生騰出空間。

3.冬至（2026年12月21日）

陽氣初生，宜靜養內在，為迎接火年預備 「安神養氣」 的底蘊。

．行動建議：與家人溫馨共餐，或進行靜坐、閱讀。在寧靜中，思考來年真正要堅持的「信念」為何。

