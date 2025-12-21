自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

別剉～「赤馬紅羊劫」60年再臨！ 4生肖「天火煉真金」化解有道

對於明年犯太歲的4生肖，命理師認為赤馬紅羊劫的破解之道，是將此轉化為「養財、養信任、養格局」的黃金契機！（達志影像）對於明年犯太歲的4生肖，命理師認為赤馬紅羊劫的破解之道，是將此轉化為「養財、養信任、養格局」的黃金契機！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理界高度矚目，一個「每60年才出現一次」的強大能量組合即將到來！2026丙午「赤馬年」與2027丁未「紅羊年」接踵而至，古老的「赤馬紅羊劫」預言再度浮上檯面。

研究幸運命理多年的菲菲老師分析，史上多次丙午、丁未年均伴隨王朝更迭、社會劇變，有些人認為這不是偶然，可能是天地能量運轉的必然警示，面對被稱為「能量高峰與劇烈變革」的2026年，菲菲老師直指核心，這不是末日預言，而是一場 「天火煉心」的終極考驗，其中又以屬馬、鼠、兔、雞4大生肖影響最劇。菲菲老師提點，「以信安渡，以智煉心」，掌握3大轉運吉日，太歲年也可以是將危機化為人生躍升的黃金轉機！

另外，除了「冬至+天赦日」這天是祈求來年新運的好日子，菲菲老師提醒，明年立春和另外6個天赦日也是祈福轉運吉日。

【Q：什麼是赤馬紅羊劫？】

隨著2026丙午年、2027丁未年愈來愈近，「赤馬紅羊劫」這個古老的名字開始在網路引發討論。為何每60年一輪的丙午、丁未年，會被賦予如此深刻的歷史聯想？

．「赤馬」指丙午年，因天干丙火、地支午火皆屬火，色赤，午為馬。

．「紅羊」指丁未年，天干丁火、地支未羊。

這種雙火相疊、能量極盛的年份組合，往往伴隨著巨大的社會動盪、制度更迭與價值衝擊，故有命理老師認為這是「劫數」的警示。

【Q：赤馬紅羊劫能化解嗎？】

菲菲老師認為，與其將它視為註定的災禍預言，不如理解為一種深刻的提醒：當外在環境來到變動的臨界點，我們內在的「定錨」是什麼？丙午年不是「劫」，是「信念之火」的淬煉場！2026丙午年的本質，是一個 「重啟信念、明心立志」的年份。

．「赤馬」的能量本質：天干「丙火」與地支「午火」雙火交疊，帶來強大動能。這股能量如同覺醒與重生的烈火，它既可能表現為外界的快速變革、制度更替，也可能在內心點燃我們對「誠信、專業、真實」的重新追求。虛浮與投機者將被淘汰，有根有據的個人與團隊方能站穩。

．真正的啟示：所謂「劫」，考驗的是我們能否在劇烈動盪中「安住信念」。當社會價值重塑，個人運勢的關鍵便在於能否 「以專業為根，以信念為光」，
在「責任與信念同行」中，將此年轉化為「養財、養信任、養格局」的黃金契機。簡單說，丙午年是火煉真金的一年。你的「真金」，就是你的專業、誠信與內在的穩定。

【丙午年犯太歲4生肖「火煉真金」消災解厄這麼做】

➤生肖馬：值太歲（本命年）│在壓力中「把事做對」

．運勢：這是你「煉心」的主場。責任與壓力並至，卻也是「找回初心」、讓「名聲被看見」的關鍵期。關鍵在於「把事做對」，而非做多。

．主要禁忌：避免在 農曆五月（午月，火最旺）做重大決策。遠離高風險投機，謹防「火」帶來的心急與誤判。

．開運3心法：
1.穿戴金屬色，多使用白、金、銀色系物品（如手錶、項鍊），以「金」來調和過旺的「火」，幫助頭腦清明。
2.主動「授權」：避免事必躬親，學會信任夥伴，這能有效疏通壓力。
3.專注本業：將火熱能量投入在精進專業技能上，正是「專業變現」的好時機。

➤生肖鼠：沖太歲│在變動中學習「真誠溝通」

．運勢：子午相沖，意味著人際、合作、居住環境的變動。這是學習「柔軟」與「真誠溝通」的一年，急於分對錯只會放大衝突。

．主要禁忌：切忌衝動離職、分手或與人正面衝突。簽約前務必冷靜思考至少一天。

．開運3心法：
1.穿戴綠色、褐色：佩戴木質飾品或相關色系衣物，以「木」來通關，緩和水火之沖。
2.合作需「明訂契約」：任何合作務必將條款白紙黑字寫清，體現 「信任經營」的謹慎。
3.多往東方走動：東方屬木，多去公園、山林走走，吸收自然和諧之氣。

➤生肖兔：破太歲│在關係中實踐「慢下來」的愛與信任

．運勢：容易遇到人際關係（含合作、感情）的意外摩擦或破壞。這呼應了年運中感情 「理性回歸」 的趨勢，需要 「少一點試探，多一分誠實」 。

．主要禁忌：避免為朋友做財務擔保，也忌在情緒當下說出決絕的話。謹防熟人之間的財務糾紛。

．開運3心法：
1.佩戴水藍色飾品：以「水」的智慧來潤滑關係，緩解突如其來的緊張。
2.檢查合作細節：與夥伴、伴侶一起重新檢視並確認共同的目標與規則，加固信任基礎。
3.培養共同興趣：從事靜態、需要耐心的共同活動（如烹飪、園藝），讓關係 「慢下來」。

➤生肖雞：破太歲│在競爭中「以誠養心」

．運勢：同樣受人際關係困擾，但更多體現在隱性的競爭、比較或背後是非。這是鍛鍊 「心平氣順」、專注自我成長的時期。

· 主要禁忌：勿捲入辦公室八卦或派系之爭。發言前多思考三秒，避免無意間得罪人。

· 開運3心法：
1.布置書桌北方：在個人工作區域的北方，放置一杯清水或黑色筆筒，有助冷靜思維，遠離口舌。
2.低調進修：將精力投入於學習新知識或技能，呼應年運的 「重啟信念」 ，用實力說話。
3.親近自然：定期散步、踏青，實踐 「收心」「節火」 的健康之道。


【2026三大祈福轉運日】

1.立春（2026年2月4日）

一年能量之始，是設定 「重啟信念」 年度目標的最佳時刻。

．行動建議：當天早晨，可面朝東方（生旺方位），寫下新年計畫，並存入168元吉祥數字至帳戶，象徵 「以信立業，以智聚財」 的開始。

2.天赦日（共6天）

上天赦罪祈福日，適合清理舊債、舊物、舊恩怨。2026年的天赦日為3/5（農曆1/17）、5/4（農曆3/18）、5/20（農曆4/4）、7/19（農曆6/6）、10/1（農曆8/21）、12/16（農曆12/8），共計6日。

．行動建議：可整理家居，捐出不需要的物品，並誠心祈願。這正實踐了讓一切「虛偽的、表面的」被淘汰，為新生騰出空間。

3.冬至（2026年12月21日）

陽氣初生，宜靜養內在，為迎接火年預備 「安神養氣」 的底蘊。

．行動建議：與家人溫馨共餐，或進行靜坐、閱讀。在寧靜中，思考來年真正要堅持的「信念」為何。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中