日媒爆福原愛身價狂跌5倍 「桌球女王」地位早被取代

福原愛「桌球女王」的位置漸漸被石川佳純（雜誌封面人物）取代。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前桌球國手福原愛曾與台灣桌球國手江宏傑有過一段婚姻，之後因遭週刊爆料婚內出軌，發生婚姻危機。兩人離婚後，福原愛扶正小王，宣布與橫濱大谷翔平（橫濱男）再婚，肚子裡也孕育了新生命。日媒近日指出福原愛在日本幾乎失去商業價值和地位，身價暴跌5倍，原本桌球女王的地位也被石川佳純取代。

福原愛日前宣布再婚，且懷孕中。（翻攝自微博）

福原愛近幾年在日本擔任的體育相關工作，都因先前爆出婚內出軌遭到替換，許多賽事解說都改由同樣為桌球國手退役的石川佳純擔任。石川佳純不僅是體育主播，也代言多項品牌，在演藝圈非常活躍。

日本退役桌球國手石川佳純與福原愛身價相差5倍。（翻攝自IG）

目前石川佳純廣告片酬約為500萬日圓（約新台幣100.7萬元）；福原愛片酬暴跌至100萬日圓（約新台幣20.1萬元），相差約5倍。雖然宣布再婚，但社會大眾對福原愛先前出軌行為不能原諒，很難吸引廠商，即使有機會上節目也對收視率沒有幫助，最重要的是福原愛現在工作重心仍有部分在中國，且她積極經營小紅書、微博也是影響她在日本發展的原因之一。

