娛樂 最新消息

童星變街友！消失15年現況曝光 邋遢流落街頭惹鼻酸

泰勒蔡斯過去演過《耐德的中學校園生存手冊》。（翻攝自IMDb）泰勒蔡斯過去演過《耐德的中學校園生存手冊》。（翻攝自IMDb）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國尼克兒童頻道栽培出不少童星，泰勒蔡斯（Tylor Chase）就是其中一位，不過他消失將近15年，再出現竟是被發現衣衫襤褸出現在街頭，令人不捨。

從網路上的影片可看到，一名女子詢問蔡斯：「你出現在迪士尼頻道嗎？」蔡斯回應：「我是尼克兒童頻道的《耐德的中學校園生存手冊》。」女子表示她還記得蔡斯就是片中的那個小孩。現年36歲的蔡斯曾經在2004年~2007年於《耐德的中學校園生存手冊》中飾演馬丁奎利，從IMDb上可發現，他在2011年為遊戲《L.A. Noire》配音之後，就再也沒有作品。

泰勒蔡斯今年在街頭被發現時衣衫不整，褲子看起來也並不合身。（翻攝自TikTok）泰勒蔡斯今年在街頭被發現時衣衫不整，褲子看起來也並不合身。（翻攝自TikTok）

根據《PRIMETIMER》報導，雖然好心的網友在GoFundMe平台發起募款活動，不過蔡斯的母親希望可以停止，因為蔡斯需要的是醫療上面的救助，而不是錢，「我很謝謝你的幫忙，不過錢對他來說沒有好處，我給了他好幾台手機，不過他一兩天就弄丟了，他也沒辦法好好管理醫藥費。」該募款活動在蔡斯母親的喊停之下結束。

《耐德的中學校園生存手冊》3位演員在PODCAST講到泰勒蔡斯一事，表情沉重。《耐德的中學校園生存手冊》3位演員在PODCAST講到泰勒蔡斯一事，表情沉重。

由《耐德的中學校園生存手冊》演員戴文沃克海瑟（Devon Werkheiser）、琳德塞肖（Lindsey Shaw）、丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）主持的PODCAST節目在今年9月也提到蔡斯的狀況，丹尼爾柯提斯李坦言看到影片後覺得很生氣，「正他面臨艱難時，為什麼要把鏡頭對著他？但之後我很沮喪，因為我無能為力。」琳德塞肖則是希望能與他聊聊，「我很想念泰勒、我愛泰勒。」戴文沃克海瑟也坦言不知所措，希望整個《耐德》家族可以想想該怎麼幫助他。

