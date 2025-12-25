「78歲電玩阿嬤」辭世永別了！孫悲痛證實：她被愛包圍離開人世

電玩阿嬤已於21日安詳辭世，享壽78歲。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TikTok擁有超過240萬追蹤人數，並被粉絲暱稱為「史詩電玩阿嬤」（Epic Gamer Grandma）的高齡玩家艾格妮絲（Agnes）傳出離世噩耗，享壽78歲。孫子庫爾桑（Culsans）證實，艾格妮絲於12月21日在女兒寶琳（Pauline）牽手陪伴下平靜離世，「她被滿滿的愛包圍住！」粉絲們也紛紛湧入哀悼。

庫爾桑透過IG發聲，感嘆家人親眼看著這位「最堅強的女人」艾格妮絲逐漸失去語言能力，卻來不及說完心中所有話語，內心滿是心碎與驕傲交織的情緒。庫爾桑強調，艾格妮絲在生命後段親身證明，「人生不會因年齡而結束，只是換了一種形式繼續」，這份精神也正是她打動全球粉絲的關鍵。

請繼續往下閱讀...

事實上，庫爾桑早在10月便曾說明艾格妮絲停更原因，透露阿嬤的慢性阻塞性肺病（COPD）病情急遽惡化並緊急送醫，隨後卻又不幸中風，需接受密集治療，思考與語言能力皆受到嚴重影響。即便如此，家人仍將粉絲留言一一唸給艾格妮絲聽，讓阿嬤知道自己不只被家人愛著，也被數百萬陌生人珍惜。

艾格妮絲憑著長輩玩電動的反差魅力，在TikTok爆紅，並於Instagram、YouTube累積可觀追蹤數，曾分享《Minecraft》、《恐鬼症》等遊戲內容。庫爾桑形容，艾格妮絲一生多數時間只是女兒、母親、阿嬤與朋友，卻意外成為「蘇格蘭最具代表性的高齡創作者」，她用行動提醒世人，「長輩不是隱形的，年齡也從不是嘗試新事物的限制。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法