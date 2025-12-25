自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「78歲電玩阿嬤」辭世永別了！孫悲痛證實：她被愛包圍離開人世

電玩阿嬤已於21日安詳辭世，享壽78歲。（翻攝自YouTube）電玩阿嬤已於21日安詳辭世，享壽78歲。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TikTok擁有超過240萬追蹤人數，並被粉絲暱稱為「史詩電玩阿嬤」（Epic Gamer Grandma）的高齡玩家艾格妮絲（Agnes）傳出離世噩耗，享壽78歲。孫子庫爾桑（Culsans）證實，艾格妮絲於12月21日在女兒寶琳（Pauline）牽手陪伴下平靜離世，「她被滿滿的愛包圍住！」粉絲們也紛紛湧入哀悼。

庫爾桑透過IG發聲，感嘆家人親眼看著這位「最堅強的女人」艾格妮絲逐漸失去語言能力，卻來不及說完心中所有話語，內心滿是心碎與驕傲交織的情緒。庫爾桑強調，艾格妮絲在生命後段親身證明，「人生不會因年齡而結束，只是換了一種形式繼續」，這份精神也正是她打動全球粉絲的關鍵。

事實上，庫爾桑早在10月便曾說明艾格妮絲停更原因，透露阿嬤的慢性阻塞性肺病（COPD）病情急遽惡化並緊急送醫，隨後卻又不幸中風，需接受密集治療，思考與語言能力皆受到嚴重影響。即便如此，家人仍將粉絲留言一一唸給艾格妮絲聽，讓阿嬤知道自己不只被家人愛著，也被數百萬陌生人珍惜。

艾格妮絲憑著長輩玩電動的反差魅力，在TikTok爆紅，並於Instagram、YouTube累積可觀追蹤數，曾分享《Minecraft》、《恐鬼症》等遊戲內容。庫爾桑形容，艾格妮絲一生多數時間只是女兒、母親、阿嬤與朋友，卻意外成為「蘇格蘭最具代表性的高齡創作者」，她用行動提醒世人，「長輩不是隱形的，年齡也從不是嘗試新事物的限制。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中