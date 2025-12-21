51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

楊惠絜舉辦人生第一場大型演唱會。（音圓唱片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕美魔女教唱天后楊惠絜昨（20日）晚在彰化舉辦人生第一場大型演唱會《星光璀璨2025公益演唱會》，現場席開80桌，綜藝大姐大白冰冰也率領冰冰家族到場相挺，一手提攜楊惠絜演唱多齣金鐘戲劇主題曲的音圓唱片老闆莊嘉賓伉儷和音樂總監黃建華也坐台下全程力挺，場面盛大。

楊惠絜舉辦演唱會，白冰冰助陣。（音圓唱片提供）

楊惠絜12月19日剛過51歲生日，選擇以歌聲與公益作為生日紀念，帶領專業歌手學生一同為愛獻唱。演唱會一開場，楊惠絜便以氣勢磅礴的《瀟灑走一回》震撼全場。

請繼續往下閱讀...

整場演出唱好唱滿長達3個半小時，對楊惠絜而言，不只是人生第一場大型演唱會，更是她教唱生涯20年的重要里程碑，也特別規劃獻給父母的歌曲單元，紀念12年前因肺腺癌離世的母親。

舞台上充滿動人的家庭時刻，楊惠絜邀請妹妹上台，合唱鄧麗君經典《我只在乎你》，隨後她再請爸爸登台，高唱爸爸最喜愛的洪榮宏《挽仙桃》，父女同台的畫面溫馨動人，被讚是「最孝順的一段演出」。當晚楊惠絜全家總動員，包括老公、兩位高材生兒子以及雙方親人全數到齊，交織成最強後援團。

楊惠絜舉辦演唱會，白冰冰助陣。（音圓唱片提供）

此外，楊惠絜也不忘提攜後進，率領《超級冰冰秀》的小朋友們一同表演，白冰冰不僅親自上台致詞祝賀，更在台下樂當「人形立牌」，被賓客與粉絲團團包圍拍照，現場一度變成大型拍照會，笑聲不斷。這場演唱會特別結合公益捐款與現場福袋販售，所得悉數捐出，支持「喜樂方舟」計畫，關注身心障礙者就業服務與職能培力。

楊惠絜舉辦演唱會，白冰冰助陣。（音圓唱片提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法