「歐恩調」紅遍全網！夜店王子、潤少翻玩春風狂讚「很有料」

潤少（右）、LilHAO 將迷因梗寫成新歌《歐恩調》。（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕玖壹壹師弟潤少、「夜店王子」LilHAO將超夯的網路諧音梗「Up and Down」寫成全新單曲《歐恩調》，兩人笑說，當初單純覺得網友把「Up and Down」空耳翻譯成「歐恩調」實在太幽默，但在創作過程中，這股「笑點」竟然變成了靈感。他們決定要把這個網路流行語玩到最極致，變成洗腦的音樂作品。

潤少、LilHAO 將迷因梗寫成新歌《歐恩調》。（混血兒提供）

《歐恩調》歌詞裡藏著兩人的「硬漢心聲」，把人生的起起伏伏比喻成上下晃動的節奏，記錄了他們從街頭打拚到有點名氣的心路歷程。就像坐在那種會上下跳動的改裝車裡，就算生活再震、壓力再大，也要用開玩笑的方式把傷口蓋過去，維持最Chill的節奏。這種「用幽默反擊生活」的態度，正是這首歌最想傳達的在地嘻哈精神。

請繼續往下閱讀...

「夜店王子」LilHAO擁有大量粉絲。（混血兒提供）

MV的視覺也很吸睛，兩人這次在造型上花招百出，LilHAO 特別在頭髮上鑲滿了閃亮的珍珠，呈現出「嘻哈時尚感」。最讓歌迷放心的莫過於混血兒「大老闆」的認證。當潤少被問到老闆對這個搞怪歌名有什麼感想時，他幽默回應：「不確定老闆覺不覺得有創意，但他說很好聽，這就夠啦！」LilHAO也非常有信心的表示，連春風聽完後都認證這首歌「很有料」，讓兩人吃了定心丸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法